Por Gabriel Arias

salud@cronica.com.ar

La llegada de un bebé a la vida de una familia es un evento emocionante y que se divide en varias etapa. Tal vez la más importante de todas puede llegar a ser el momento del parto, ya que es vital que tanto la mamá como la persona que la acompañe estén bien informadas sobre lo que pasará antes, durante y después del nacimiento. Así, hay que tomar ciertas decisiones sobre este proceso para que finalice siendo una experiencia positiva, que se traduzca en un momento inolvidable, de gran felicidad.

Humanizado

El concepto de parto respetado refiere a la Ley de Parto Humanizado 25.929, que se basa en la participación, el respeto y el protagonismo de la mujer a la hora de tener a su bebé, y a los derechos de la madre y el recién nacido en el momento del parto. Las preguntas más frecuentes que surgen en las consultas obstétricas se relacionan con la forma en que se realizará el parto: cómo será el trabajo, de qué forma se manejará el dolor, cómo se desarrollará el nacimiento y qué sucederá con el bebé tras nacer, entre otras. Es por eso que el doctor Leonardo Mezzabotta (M.N. 70.222 y jefe de Obstetricia del Sanatorio de los Arcos) despejó ciertas dudas que suelen aparecer.

Equilibrio

“En la actualidad, puede ser el obstetra quien defina el modo de atención o la mujer quien solicite un modelo de parto, siempre que este permita el correcto desarrollo del proceso y no genere dificultades ni riesgos para la salud. Incluso, si lo desea, puede presentar un plan de parto por escrito en donde se acuerde la forma en que se desarrollará el proceso, para que la institución médica lo tenga en cuenta. En estos casos, se recomienda entregarlo con el tiempo suficiente para que los médicos puedan prepararse adecuadamente”, sostuvo.

Compartir decisiones

Es preciso entender que, a la hora del parto, el poder de decisión debe ser compartido por la madre y por el equipo médico. Ambas partes deben comprender el rol de la otra: mientras los profesionales tienen que considerar el protagonismo y el valor que tiene para la mujer tener un hijo, ella debe confiar en el saber y el conocimiento que tienen quienes las atienden.

El doctor agregó que “es importante que la madre y el equipo médico lleguen a un equilibrio, para que la experiencia de parto se desarrolle de manera positiva, cuidando la salud y el bienestar tanto de la mamá como del recién nacido. Los médicos se encargarán de trabajar considerando la dignidad, la privacidad y la confidencialidad de la mujer, asegurando su integridad física, brindándole toda la información necesaria y apoyándola continuamente durante el trabajo de parto”.

En los casos en que la madre elija la modalidad de parto, el médico deberá informar acerca de las posibilidades que ofrece esa elección, las alternativas que podrían tener que utilizarse y cuáles son los beneficios o desventajas de éstas. Con esto se fomenta el conocimiento y la inclusión de los distintos actores que participarán durante el proceso.

Alternativas a elegir

En el campo de la obstetricia, exceptuando situaciones de urgencia o emergencia, suele haber tiempo suficiente para conversar y tomar una decisión junto con la madre y su acompañante, respetando los momentos de la mujer. Cada futura mamá tiene su tiempo para aceptar una situación que no era la esperada: puede ocurrir que el trabajo de parto no progrese (en cuanto al tiempo biológico) y que el tiempo psicológico de la mujer no sea suficiente para procesar que será necesario recurrir a otra metodología, como puede ser recurrir a una cesárea de urgencia.

Según la elección de la modalidad de parto, existen diferentes alternativas para transitarlo. En caso de desear un parto natural sin intervención, se pueden ofrecer diferentes propuestas para mitigar el dolor. Una es la aplicación de la anestesia peridural.

También existen otras técnicas, como los trabajos de relajación y respiración previos o ejercicios con esferas. Las salas preparto son el lugar donde se permite la deambulación de la embarazada, la relajación a través de algunos ejercicios que ayuden a su preparación y el uso de elementos que le brinden comodidad.

Otras cuestiones

En cuanto a la posición de la madre en el momento del parto, si se llegara a aplicar anestesia, la única opción es parir de una forma semisentada y con la parte superior recostada. En cambio, si se elige no utilizarla, se tiene la posibilidad de llevar adelante el parto sentada.

En el caso de aquellas mujeres que solicitan una cesárea, si bien desde el punto de vista médico se intenta disuadir las explicando los beneficios del parto natural, la madre tiene el derecho de solicitarlo y el médico tiene la obligación de cumplirlo y respetarlo. Cabe aclarar que ésta no puede ser cuando la paciente lo desee, sino cuando sea posible en el curso del embarazo.