Quinto mes de este “problemático y febril” año. La cuestión se hace cada vez más cuesta arriba (¡ni que estuviéramos escalando el Aconcagua!). El aguinaldo (los que aún pueden cobrarlo) es como esa “luz al final del túnel”, lejana… muy lejana.



Entonces hay que buscarle la vuelta al asunto, y qué mejor que datos certeros y efectivos para paliar un poco la situación.



Además, obviamente, de nuestras propuestas ya harto conocidas y, por suerte, muy eficientes, se pueden considerar históricas estadísticas con lo acontecido, por ejemplo, en los últimos tres años del presente mes.



Así, en conjunto, se podrá tener un amplio panorama para poder, en definitiva, “jugarse a suerte y verdad” y esperar que la mano venga con el pulgar hacia arriba.



Vicios “saludables”



Tanto en 2018 como en 2017 y 2016, el número que más ganancia rindió fue el 69 ya que copó las pizarras en ¡17 oportunidades! El ambo pegó el faltazo en el ranking de los más salidores en 2017, pero antes y después “se hizo ver”. En 2016 apareció en diez ocasiones repartidas en cuatro para Ciudad y en respectivas tres para Montevideo y Córdoba. Y el año pasado salió siete veces de la siguiente manera: cuatro en Santa Fe y tres en Provincia. Como se puede apreciar, bastante repartida “la cosa” entre las Quinielas que se ofrecen por estos lados. Por lo tanto, resulta “el” número a considerar en la jurisdicción que se prefiera, y a esperar que los “vicios” continúen “contaminando” las cada vez más escuálidas billeteras.



Plantas beneficiosas



En segundo lugar, ahí nomás, a un cuerpito, quedó el 59. En efecto, las plantas arrojaron beneficios y decoraron las pizarras en 16 ocasiones. A diferencia del anterior, al año pasado no estuvo ¡Ooocho más a considerar! El resto del ranking de los más simpáticos a los bolsillos se completa con los siguientes numeritos y las veces que aparecieron a lo largo del mes de mayo en los últimos años: 21 (la mujer), 14; 28 (los senos), 13; 13 (la yeta), 12; 62 (la inundación), 9; 11 (el palito), 8; 33 (Cristo), 88; 51 (el serrucho), 8, y 14 (el borracho), 7. ¡Mucha suerte para todos!



Bolillero semanal: La Gitana se lució de la mano del 94



Tuvimos una semana “corta” en materia de sorteos, debido al feriado del miércoles por el Día del Trabajador. No se realizaron los habituales ¡19! que se comercializan por estas pampas, pero nuestras recomendaciones igualmente volvieron a brillar en el firmamento.



Por ejemplo, la bella Gitana dio doblete mediante el 94 (el cementerio), lugar al que todos dejamos para lo último “para residir”. El ambo en cuestión se cotizó el martes en la Vespertina santafesina y el sábado en Matutina cordobesa. El 86 (el humo) vino con mucha “Onda” la semana pasada, ya que se coronó en la Vespertina de Ciudad del martes.



Para este mismo día La Posta aportó el 03 (San Cono), que también apareció por la tarde pero en Provincia.



Por último, entre los datos más relevantes, Me Juego contribuyó gracias al 15 (la niña bonita), al que se vio copar la santafesina Vespertina del sábado. ¡A seguir la racha!

Este fue nuestro pálpito de la semana pasada.