A partir del nacimiento de uno de los más maravillosos inventos, como fue la cámara fotográfica, el mundo se vio sorprendido por un avance sideral. Es que es capaz de captar un determinado instante, lugar o sencillamente detalles de una ocasión especial. Por este motivo, no sólo provocó un impacto en la cultura de la sociedad sino que también potenció la cantidad de historias vinculadas a sucesos paranormales, ya que puede retratar –de forma buscada o por casualidad sucesos de enorme repercusión.

Es que las fotografías son capaces de mostrar una evidencia de que existe “la vida después de la muerte”, ya que son la principal prueba visual. Un claro ejemplo lo protagonizó Jason Wayne Parry, concejal de Caernarfon, País de Gales, que estaba destacando un problema sobre los excrementos de perros en su barrio cuando se topó con una situación muy particular. Es que se retrató y la imagen la compartió por Facebook, pero chocó con una serie de respuestas que no esperaba algunas personas vieron una extraña figura “fantasmal” parada en la ventana de una de las casas que tenía detrás suyo. Como suele pasar en estos casos, esta nueva historia paranormal, que no terminó aún, se viralizó. Y aquí la contamos.

Habla Parry

Cuando Parry se percató tomó la decisión de investigar de qué se trataba lo que aparecía en la foto. “Estaba colocando carteles de advertencia contra los excrementos de perro en el área para llamar la atención sobre el problema que tenemos en la finca”, le confesó al periódico galés North Wales Live, para luego agregar: “Cuando hago trabajos como ese, me gusta tomar una foto y compartirla en mi página de Facebook para que la gente sepa lo que se está haciendo. Estaba preparando el trabajo para el día siguiente cuando alguien me preguntó si había notado algo extraño en la foto que había publicado. Ella dijo que la casa del fondo era la de su amiga y mientras la miraban, observaron algo inusual en la ventana”.

Cómo siguió la historia

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, el concejal pidió la ayuda de un amigo que trabaja como editor de televisión para que intentara encontrar una explicación que le permitiera esclarecer el enigma desatado. Entonces examinaron la foto mediante una aplicación de un programa informático. Casi de manera paralela, Parry se la envió a la mujer dueña de la casa en cuestión y luego la publicó en las redes sociales (también confirmó que no había nadie en la ventana en el momento en que se tomó la foto). Tal como suele ocurrir en este tipo de casos, la imagen generó un revuelo en los sitios de Internet. Los creyentes en lo paranormal creen de que se trata del fantasma de una niña o de una mujer, con el agregado que sugieren que tal vez en la propiedad murió alguien en trágicas circunstancias, por lo que ahora se aparece para hacer saber su presencia (algo que nunca pudo probarse).

También existe una gran cantidad de escépticos, quienes aseguran que simplemente se trata de una pareidolia, que es nuestra tendencia a ver imágenes u otros objetos en lugares básicamente extraños. Este fenómeno también se considera la predisposición que tienen los humanos a identificar patrones donde en realidad no los hay, como, por ejemplo, objetos inanimados hasta manchas en fotografías. Para dar aún más precisiones acerca de la terminología utilizada por aquellos que no confían en la veracidad de esta aparición, la pareidolia es un tipo de ilusión o percepción errónea que implica un estímulo vago u oscuro que se percibe como algo claro y distinto. Pero claro está, para los escépticos todas las imágenes que muestran un supuesto fantasma son simples pareidolias, muy posiblemente porque no quieren asumir la existencia de la vida más allá de la muerte.

Se viralizó un video casero, en un hospital de Misiones

Todos coinciden en que el hecho, sucedido el pasado fin de semana, se produjo en un pabellón viejo que está en desuso. Un hombre del personal de seguridad se acercó al lugar y logró filmar lo que parece ser una mujer, mientras recorría el Hospital Madariaga de Posadas, Misiones. Fue a partir de que varios presentes en el lugar manifestaran haber escuchado ruidos en un pabellón abandonado del nosocomio que se encuentra con llave y candado.

Entonces el hombre que trabaja de seguridad se acercó al lugar y con el flash de su celular comenzó a alumbrar y filmar todo el lugar. Hasta que, en un momento, dice haber escuchado un ruido en una de las habitaciones y fue a investigar. Pero no encontró a nadie. Sin embargo, tras revisar el video que había filmado, se encontró con la perturbadora imagen de una mujer que se asoma por una de las puertas. El video se viralizó en las redes.

El increíble caso de Peaches Geldof

Los episodios paranormales descubiertos por una simple fotografía son innumerables. No sólo afectan a personas desconocidas por el “medio” sino que también involucran a muchos famosos. Una de las reconocidas personalidades que tuvo una vivencia llamativa fue Peaches Geldof (modelo, escritora y presentadora de televisión), hija del músico Bob Geldof y de la presentadora de TV Paula Yates. Producto de su belleza, en las redes sociales habitualmente recibía el cariño de sus seguidores y la admiración por su hermosura. Sin embargo, distinta fue la tónica a fines del 2013, cuando publicó una aterradora foto en Instagram, donde se podía observar claramente una mano fantasmal justo por encima de su hombro mientras disfrutaba tranquilamente con su hija Astala.

En su momento Peaches explicó que sentía presencias en su casa, que escuchaba misteriosos ruidos y veía sombras que aparecían de la nada. Ella intuía que la mano fantasmal era del espíritu de una mujer que se suicidó hacía 100 años en la misma casa justo después de dar a luz a un bebé muerto. Pero ya sea casualidad o no, Geldof fue encontrada muerta en su domicilio unos meses después. Esto demuestra que cada imagen de fantasmas viene acompañada de una historia terrorífica.