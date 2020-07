Pese a la alta cifra de contagios registrada en los últimos días, con la mirada puesta en el deteriorado escenario económico y con una apelación a “la responsabilidad ciudadana”, el gobierno dispuso desde ayer y hasta el próximo 2 de agosto, nuevas medidas de aislamiento social que incluirán un regreso a la fase 3 con mayores flexibilizaciones en distritos como el Área Metropolitana (AMBA).

Esto implica que en esta semana termina una nueva cuarentena para el escolaso, rubro que, por caso, en CABA vio interrumpido su funcionamiento normal desde el pasado miércoles 1°, y que desde ayer volvió a su habitual dinámica de cuatro sorteos diarios con todas las agencias abiertas en su distrito de lunes a viernes, siguiendo la “veda” para los sábados.

Entonces se tomarán apuestas desde las 11 para los sorteos de las 12 (Primera); 14.30 (Matutina); 17.30 (Vespertina) y 21 (Nocturna), juegos a los que hay que sumar La Poceada y Tombolina que, como está establecido, se dilucidan a la noche.

.

No está de más recordar que la apuesta mínima en Quiniela es de $ 4 por distrito; en Poceada es de $ 30, y en Tombolina oscila entre un mínimo de 5 y máximo de 50 pesos.

Por su parte, la Lotería de la Ciudad distribuyó un comunicado entre los agencieros agradeciendo el esfuerzo que hicieron en los 20 días de parate, y recordándoles la obligatoriedad de cumplir los requisitos del Protocolo de Seguridad e Higiene en sus locales.

Provincia a pleno

También en el ámbito bonaerense se levantó la prohibición de abrir las agencias en los 35 municipios que fueron inhabilitados hace tres semanas.

Pero en este caso y a diferencia de CABA, recién mañana volverán a la normalidad las agencias ubicadas en las siguientes localidades: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. A las mismas, el Instituto provincial les recuerda que deberán cumplir con el Protocolo aprobado mediante resolución Nº 68/2020.

Es de esperar, entonces, que el virus afloje en estos días y que no vuelvan a tomarse medidas restrictivas pero necesarias con el escolaso, rubro del que dependen miles de familias y que es un importante generador de recursos para el Estado.

El Loto también hará su regreso triunfal: este sábado sorteará 270 millones de pesos

Al reabrir las agencias en CABA y, por consiguiente, a girar los bolilleros cuatro veces por día, también vuelve a su normalidad el Loto Plus y su hermano menor, el Loto 5. Con respecto al Loto, su “reprise” se estableció para el próximo sábado 25, siempre con un valor de 65 pesos para poder participar en todas sus variantes.

Cabe resaltar que viene con un arrastre desde el sábado 27 de junio, último sorteo, de importantes 270 millones repartidos de la siguiente manera: 240 millones en 6 aciertos más 2 Jackpot; 17 millones en 6 aciertos más un Jackpot, y 12 millones para los 6 aciertos. Y que tampoco está de más recordar que en caso que hubiera ganadores en las modalidades, los pozos garantizados para los siguientes sorteos son: 6+2 Jacks, $ 50.000.000; 6+1 Jack, $ 10.000.000, y 6 aciertos, $ 3.000.000.

.

Algo es algo

Por su parte, el “lotito” jugará nuevamente el viernes 31, edición para la cual tendrá como base asegurada 400 mil pesos, y que también mantendrá su postura mínima de 25 pesos.

El Telekino, en veremos

El único que aún no da señales de vida es el Telekino, que aún no fijó una fecha de regreso. Recordemos que este concurso no sortea desde el domingo 15 de marzo, cuando dejó vacante un premio de casi 46 millones de pesos para los 15 aciertos.

Para el domingo siguiente se preveía una recompensa de $57.000.000 más las suculentas yapas habituales que destacan a dicho concurso por sobre el resto de los juegos de azar.