¿Un ángel sobre la pick-up de un bombero?

Por Leo Schwartz

paranormales@cronica.com.ar



Si alguien busca el significado de “Ángel” en un diccionario o si lo hace por internet aparece la siguiente respuesta: “Es una criatura con capacidades y poderes sobrehumanos. Habitan en un nivel de existencia más elevado que el universo físico, una región espiritual que la Biblia llama cielo”.



Teniendo en cuenta que existen en forma de energía pura o luz y que viven en una dimensión espiritual superior, muchas veces se duda de su existencia.



De todas maneras, cada vez son más las apariciones: Glen Thorman, el jefe de bomberos de East Jordan, Michigan, Estados Unidos, asegura haberse quedado anonadado después de que la cámara de seguridad de su casa tomara la presencia de un ángel que misteriosamente apareció sobre su camioneta.

Vale remarcar que después de su publicación en las redes sociales fueron muchos los que dieron su opinión sobre el misterioso ser alado. A priori, todo lo que existe dentro de la fuente de la vida, sirve para un propósito en concreto dentro de la existencia espiritual humana.



Sin embargo, no importa si uno cree o no en los ángeles, ya que son muchos los que aseguran que realmente existen, para guiarnos en nuestro viaje espiritual basado en el concepto de amor incondicional que une todas las energías vivientes.



Los expertos en la materia dicen que cada uno de nosotros tiene nuestro propio ángel de la guarda para guiarnos y solo son visibles para aquellas personas que los llaman. Aunque también hay que decir que solo aquellos que tienen una mente abierta, como los niños, pueden tener un contacto o conversación directa con su guía espiritual.



También hay que decir que el guía espiritual no necesita ser visto, ya que puede estar presente en muchas formas con el propósito de ayudarnos, en momentos complicados. A partir de la inocencia de los más chicos, son ellos los que más casos protagonizaron, debido a que los ángeles suelen aliarse a los seres más puros y nobles de nuestro planeta.



A pesar de que pasaron varios días de esa publicación, la noticia no quedó en el olvido. Al contrario, a medida que pasan los días va ganando terreno en todas partes del mundo. Porque son muchos los que aseguran que la imagen es irrefutable y que no admite ninguna negación, pero todavía existen algunos que desechan esa teoría al argumentar que se trata de un fotomontaje o, simplemente, un insecto.



Es que los más negadores creen que se parece más a una polilla u otro bicho nocturno provocando una pareidolia, el curioso fenómeno que hace que nuestros cerebros vean patrones familiares incluso donde no los hay.



Está claro que, como dice el fotógrafo de East Jordan, cada uno puede interpretar la imagen como quiera. Pero lo que nadie puede negar es que ya sea un fenómeno sobrenatural o tenga una explicación lógica y racional, si algunas personas se sienten mejor después de ver la foto, entonces sea lo que sea ya cumplió su función.

La Iglesia local a favor de presencias angelicales

Cada vez que se difunde una aparición que genere repercusión aparecen algunos escépticos que se muestran reticentes a estas situaciones paranormales. Si bien son cada vez menos los desconfiados, siempre aparece una declaración o una prueba para confirmar la veracidad.



En este caso fue la iglesia local la que se encargó de exponer una serie de argumentos y de opiniones, señalando, a través de una página de facebook, que las imágenes no habían sido retocadas, con el agregado que muestra claramente un ser con cabeza y alas. “En la casa de Thorman, la cámara de seguridad tomó esta instantánea. Glen es el jefe de bomberos de East Jordan (que también asisten a Jordan Rivers)".



“Sí, amigos, es un ángel. Supongo que no hay duda de quién está vigilando su residencia mientras duermen, y sí, rezan para que los Ángeles del Señor velen por ellos y a sus propiedades. Estas fotos no han sido modificadas de ninguna manera. La segunda foto, la cámara de seguridad también se disparó porque el ángel se estaba alejando. La cámara está diseñada para fotografiar cualquier cosa inusual o en movimiento. Cuando revisaron la cámara de seguridad lloraron mucho. ¡GUAU!”

Otra aparición, en el cielo de Coronel Cornejo

Por Jorge Fernández Gentile

paranormales@cronica.com.ar

No es la primera vez que sucede en la región, pero esta vez, el impacto de la filmación fue enorme y se viralizó. Los habitantes de la localidad salteña de Coronel Cornejo se sorprendieron tras la aparición de un video en el que muchos aseguran haber visto extrañas luces en el cielo, afirmando además que durante el fenómeno vieron la forma de un ángel y de ovejas que lo seguían, aunque la grabación deja abierta la polémica.



Los lugareños del sitio, que se encuentra cercano a Gral. Mosconi y en camino a Tartagal, al noroeste de la provincia, no salen aún del asombro, por un hecho que los puso, a través de las redes sociales, en una escena viralizada, que les dio notoriedad en la semana que pasó.



En la filmación alcanza a verse tres imágenes luminosas de un color parecido al fuego, una con silueta de forma humana y alas, como si se tratara de un ángel caminando y que guía a dos ovejas en línea recta y de manera ascendente, todo camuflado entre las nubes y un cielo gris plomizo que vuelve más nítida la imagen.



En el caso de las imágenes de la localidad norteña compartidas en las redes sociales las luces no son tan nítidas, sí puede observarse el desplazamiento de al menos tres destellos por entre las nubes. También puede interpretarse que no es un fenómeno de la lente pues hay varias personas con la joven que están viéndolas en ese momento.

Lo que se piensa

En el noticiero “Qué Pasa Salta”, María, una joven estudiante de secundaria y devota del catolicismo que conoce las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, alerta que esto puede tratarse de algo “bueno o de algo malo ya que Dios o el Demonio pueden mostrarse como imágenes semejantes” y recuerda el texto bíblico Éxodo 20:4-6 que reza textualmente:“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No te inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, á los que me aborrecen, Y que hago misericordia en millares á los que me aman, y guardan mis mandamientos”.



Algo que ratifica que la chica relaciona lo que se ve en el video con los textos de las sagradas escrituras. Obviamente, en la filmación se pueden escuchar los gritos y exclamaciones de sorpresa y estupor de las personas que no podían creer lo que estaban viendo y cómo el cielo de Coronel Cornejo les regalaba una imagen aparentemente sobrenatural. Algo que, para muchos creyentes, se trató de un pasaje bíblico que bien podría ser un aviso del Apocalipsis mismo. Usted, amigo lector, saque sus propias conclusiones.