Todo comenzó en Jacksonville, donde se grabó un video publicado en YouTube y compartido ampliamente en las redes donde se puede ver una fantasmal silueta blanca que se mueve debajo de unas escaleras.



El enigmático material fue subido por el usuario “pooperness” el 17 de marzo pasado.



Según la descripción del video, filmó la extraña aparición desde el circuito cerrado de TV de su lugar de trabajo cuando eran aproximadamente las 12 de la noche del 12 de marzo (5 días antes de que que se hiciera viral) “Grabé esto desde el CCTV en mi trabajo”, explica la descripción del filme. “Normalmente no creo en fantasmas, pero este video es espeluznante. Lo grabé a las 12 PM del 12 de marzo de 2018 en Jacksonville, Florida”.

Ver lo que se ve

¿Que se aprecia en las imágenes? Todo apunta a una extraña silueta blanca debajo de unas escaleras que se mueve con lentitud. Sin embargo, de pronto ese espíritu fantasmagórico parece tomar gran velocidad para desaparecer en instantes.



¿Qué ayuda a creer que no existe un truco en la filmación? Quien grabó el video afirma no creer en la existencia de fantasmas y su señal no tiene ningún video sobre este tema.



A su vez, los expertos que examinaron el material se remitieron a confirmar que lo registrado es un alma perdida y probablemente asustada, que estaría clamando ayuda para cambiar de plano, ya que se encontraría atrapada en uno equivocado, y necesita de auxilio para seguir su camino.



Muchos escépticos, en cambio, salieron a rebatir la versión y desde su mirada le apuntaron a que todo podría resumirse a un inconveniente en la óptica de la cámara, sin descartar que se haya producido intencionalmente un fraude. Aunque, se sabe, aquellos que no creen no son fáciles de convencer.

No te pierdas la fantasmal silueta blanca que filmó este hombre en su trabajo en Jacksonville.