Diciembre es el último mes del año, ya se sabe, pero asimismo es el del “desquite” tan buscado por aquellos apostadores que a lo largo de cada temporada la suerte les fue esquiva, o no tan satisfactoria como se hubiera querido. Claro que no es el caso de los seguidores de este “suple”, porque en el año próximo a extinguirse la mano vino bastante bien… ¡por no decir excelentemente bien! Pero de todas formas este mes es muy particular e “inquietante” para todos los que trajinan día a día el mundo del escolaso, porque es el de gastos extra (hoy en día exorbitantes) por las tradicionales fiestas con mesas, por lo general, rebosantes de comidas ricas y bien regadas (¡sobre todo!). Entonces, está última semana de 2019, bastante “corta” en sorteos, habrá que afilar muy bien la puntería para acertar todo lo que se pueda y hacer una buena diferencia para “copar todas las paradas” en materia de gastos.



Salidores



Tomando las estadísticas de los últimos tres años, se observa que un quinteto de números fueron los que más satisfacciones dieron en el duodécimo mes. Fueron el 02, 16 y 22, con diez salidas. Le siguieron el 54, con nueve, y el 33, con seis. Pero en materia de efectividad en la última semana de cada año (vale la reiteración de que son “cortas” de sorteos), se comprueba que el que mejor se comportó con la ilusionada muchachada fue el 54, “la vaca”, porque se ubicó al tope de las pizarras, siempre en 2016, el miércoles 28 en Ciudad Matutina, y en Santa Fe el jueves 29 y viernes 30, en los sorteos Primera y Matutina, respectivamente. O sea tres días de corrido para un ambo que es bastante popular entre los apostadores, “simpático” en la jerga quinielera y que, obviamente, habrá que tener bien presente en estos días porque si la historia se repite… ¡no habrá reclamo que valga!



Tres para ganar



De los restantes números citados, corresponde señalar que salieron una sola vez en las semanas del desquite. Por ejemplo, en 2017 vemos que el viernes 29 tempranamente, en la Matutina de Ciudad, dio alegría el 33, mientras que unas horas más tarde, en el sorteo Nocturno, vino el 02 en la cordobesa. Completa la serie el 16, que vino como anillo al dedo el miércoles 28 del año 2016 en la Vespertina bonaerense.



No será una locura



De este análisis se desprende que el único que “faltó a la cita” fue el 22 (el loco), número por demás campechano y seguido por no pocos apostadores, y que habrá que considerar y ubicarlo en un mismo plano con los antes destacados a la hora del “fichaje”, porque como bien se sabe “en esto siempre hay desquite”.