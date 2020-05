Una cámara de seguimiento captó imágenes de un extraño objeto incandescente mientras salía del volcán Popocatépetl, ubicado en los límites territoriales de los estados de Morelos, Puebla y ciudad de México, capital de ese país.

El video en el que aparece el volcán fue compartido en YouTube por el usuario Luis Andrés Jaspersen.

Dicha cámara monitorea las actividades del Popocatépetl, debido a su estado actual de erupción. Pero en un momento dado se puede ver un objeto brillante de forma ovalada sobre el volcán. Según las imágenes, el misterioso objeto parece haber salido del cráter, lo que generó una batalla sin cuartel entre quienes creen en los OVNI y los extraterrestres y aquellos que los niegan de manera enfática.

Así, el ufólogo Scott C. Waring, editor de ET Data Base, afirmó que el misterioso objeto era con toda claridad una nave de otro mundo. Y, como todo el cráter del volcán mide unos 600 metros de ancho, estimó que el objeto podría tener unos 50 metros de ancho. Asimismo, Waring cree firmemente que existe una base subterránea extraterrestre debajo del volcán y por eso no le extraña que ya hayan sido varios los objetos voladores registrados cerca del Popocatépetl, que continúa aumentando su actividad volcánica.

Sus argumentos

En su muy concurrido blog, Waring afirma tajantemente: “El antiguo volcán alberga una base extraterrestre a 5 o 6 km por debajo de la superficie del tamaño de una ciudad entera. Las naves se ven con frecuencia en directo, saliendo y entrando en el volcán. Esta es sólo una prueba más de que la base extraterrestre existe y que las civilizaciones que viven allí tienen naves espaciales muy grandes. La boca del volcán tiene unos 600 metros de diámetro. Por eso no nos puede sorprender que la nave tenga unos 50 metros de diámetro”, explica. Waring afirma que “esto prueba de forma indiscutible que los extraterrestres usan ese sitio para acceder a una base intraterrenal”. Y se basa en que el Popocatépetl ha mostrando signos de actividad en las últimas semanas y meses. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), registraron 8,4 horas de actividad volcánica. También identificaron 107 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y una explosión menor, registrada días atrás. Justamente, en enero pasado otro objeto de similares características fue observado al mismo tiempo que el volcán arrojaba una gran bola de fuego, mientras el OVNI que flotaba detrás del cerro parecía tomar nota de lo que allí sucedía, algo que reflejó un video.

En contra

Ante las fuertes afirmaciones de Waring, en las redes sociales los más escépticos han sugerido que probablemente lo que se ve sea un avión que despega por detrás del volcán y a lo lejos, y que parece estar emergiendo del cráter debido a la perspectiva de la cámara web. Pero esta explicación fue rápidamente descartada, ya que, debido a la pandemia de coronavirus, las aerolíneas mexicanas e internacionales no están volando, y no lo harán al menos hasta el 30 de mayo.

Conclusión

Días atrás en el volcán Vesubio, en Italia, también se observó la presencia de un potencial OVNI, y de igual forma se ha mencionado el avistamiento de luces extrañas en Mont Merapi, Indonesia, lo que da la pauta de que algo relaciona estas extrañas apariciones sobre formaciones volcánicas justo en tiempos de coronavirus... ¿Por qué será?

Fuentes: M.E.P. // Asgard