Tras trece sorteos de vacancias, el popular Telekino pudo ser acertado. En efecto, la negativa serie empezó en la edición 1403 correspondiente al 10 de marzo, y hasta anteayer, en ocasión de la versión 1416, acumuló la impresionante cifra de ¡133 millones de pesos!



Esta montaña de dinero (que convertida en dólares son 2,5 millones) es record para el juego tucumano, y fue a parar al bolsillo de un/a apostador/a de Buenos Aires, aunque la información oficial de los organizadores no especificó la localidad. (Esta falta de datos es algo permanente para este sistema, y sería plausible que de ahora en adelante se detalle oportunamente).



Y parece ser que Junio es un mes muy especial para el juego de los cartones, ya que el año pasado, por apenas 15 días de diferencia, o sea el 24, también hubo un solitario ganador y de Buenos Aires. En aquella oportunidad, el iluminado embolsó importantes 82 millones de pesos, unos 3 millones de la verde moneda.



Los grandes afortunados



Fueron los dos premios más abultados entregados por el juego, pero hubo otros no menos significativos… y salvadores. Si no, que lo digan los dos apostadores chaqueños que se hicieron acreedores a poco más de ¡40! Millones cada uno. Y también, llamativamente, cercanos en el tiempo y lugar. El 7 de Enero del año pasado, un cartón comprado en la capital Resistencia, se cotizó a 44 millones, mientras que el 19 de Noviembre de 2017 un empleado público de Roque Sáenz Peña embolsó 42 palitos. Continuando con el ranking, hay que remontarse hasta Septiembre de 2016, porque en aquel entonces un tucumano de la capital dio el sartenazo al ganar 33 millones de pesos, unos dos millones de dólares.



Cobros parecidos



El año pasado se dio el caso de que tres iluminados ganaran la misma plata: 23 millones por “pera”. En Agosto le tocó a un vecino de Godoy Cruz (Mendoza); en Septiembre fue el turno de un ama de casa de Fiambalá (Catamarca) y, por último, en Diciembre otro mendocino pero de la localidad de General Alvear. Otra singular situación la vivieron un rionegrino de General Roca y un tucumano, ya que ambos pasaron por ventanillas a recibir sendos 17 millones, el primero en Julio y el restante en Septiembre de 2018.



Lo que viene, lo que viene



Fue el turno del Telekino de salvar a uno de sus adherentes, pero no hay que desesperar porque en el resto de los juegos poceados la suerte fue esquiva y para lo que viene se estiman fabulosos pozos del orden de ¡471 millones! El que más promete es el Quini 6 con 218, seguido por el Loto con 173 y el “intratable” Brinco que ya tiene el record de 80.