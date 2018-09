Por Leo Schwarz y Jorge Fernández Gentile

paranormal@cronica.com.ar

El avión que cubría el vuelo MH370 de la empresa Malaysia Airlines el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo, desapareció en circunstancias por demás misteriosas y aún no esclarecidas, pese a años de intensa búsqueda especialmente en aguas del Océano Índico, desde las costas de Australia hasta las de África Oriental, aunque ahora se menciona que dos investigadores lo habrían ubicado a través de las aplicaciones Google Maps y Earth, uno hundido en el mar y el otro en una elevada selva de Camboya, lo que ha generado esperanzas entre los familiares de quienes iban en aquel enigmático viaje, de llegar a saber qué pasó realmente.

En relación a la incertidumbre que ha generado esta trágica historia, que incluye especulaciones con cierta lógica, que van desde un secuestro por algún grupo terrorista internacional ó un fallido amarizaje en aguas profundas de un sitio indeterminado, quizá debido a perder el rumbo hasta quedarse sin combustible y hundirse en el mar, hasta otras más relacionadas con la paranormalidad, como el posible cruce hacia un vórtice que lo “hubiera depositado” en otro plano dimensional, o la abducción del avión en pleno vuelo por un OVNI, en realidad mucho se ha dicho y escrito y casi nada se sabe.

Algunas certezas

Aun así, un informe del mes pasado indicó que el avión desaparecido, un Boeing 777-200, cambió su rumbo de forma manual y también de forma intencionada, se interrumpieron las comunicaciones con tierra, aunque no aclara todavía si esto fue llevado a cabo por el piloto o por otra persona vinculada a la tripulación. En caso de hacer un desglose de las nuevas informaciones, es necesario remarcar que los investigadores consideraron más de 60 teorías sobre lo que podría haberle sucedido al avión. Pero según el parte oficial, el avión, en lugar de ir directamente a Beijing, como era su ruta original, viró a la derecha y luego a la izquierda y se dirigió en dirección suroeste. También revelaron que el equipo de comunicaciones fue desconectado. Sin embargo, los investigadores no pudieron establecer si la aeronave fue piloteada por alguien que no fuese el comandante, por lo que no se excluyó la posibilidad de la participación por parte de un tercero. Sin embargo, lo que sí dejaron claro es que no hay evidencia psicológica que sugiriera que alguno de los tripulantes hubiera estrellado deliberadamente el avión o que hubiera sido secuestrado remotamente por algún hacker dispuesto a hacer una obra cargada de maldad.

¿Aplicación efectiva?

Ahora, y al margen de este marco de indefiniciones, apareció alguien que dice haber encontrado definitivamente el vuelo 370 de Malaysia Airlines en Google Maps. ¿De qué se trata? Un investigador independiente subió a las redes sociales una imagen de un avión que parece estar bajo el agua. Según trascendió, la búsqueda fue mediante Google Maps en las aguas frente a la costa de Padang, Indonesia. Las coordenadas, 0°59’56.3″S 100°19’29.8″E, se encuentran a una hora de vuelo desde donde despegó el MH370 desde Kuala Lumpur, Malasia, aquel marzo de hace 4 años.

El avión encontrado en Google Maps.

El investigador amateur, que por una cuestión lógica decidió permanecer en el anonimato, compartió su hallazgo con World ProNews, un portal de noticias de todo el mundo. Dijo que el avión que se puede ver claramente en ese punto se encuentra bajo el agua y, por lo tanto, podría ser el desaparecido MH370. Sin embargo, el mismo investigador amateur también dejó en claro que no se puede descartar la posibilidad de que simplemente se trate de otro avión que casualmente volaba justo cuando se hizo la imagen satelital, o su reflejo en el agua. “Simplemente es cuestión de no descartar nada, ¿y si este fuera el MH370 después de todo este tiempo de búsqueda infructuosa?”, explicó el hombre que ganó consideración en las últimas horas. “Algunos dirán que es sólo un avión volando captado por el satélite, otros que esto es sólo una publicación falsa o un montaje. Pero imagínense que el avión hizo un aterrizaje lento y suave, en aguas tranquilas que están debajo del radar y sabían que estaba allí para ser rescatados. Si hacés un cálculo de su tamaño a través de las herramientas de Google, tiene entre 12 y 15 metros de largo en la superficie del agua. No estoy muy seguro de que la fórmula calcule su tamaño, digamos a 15 o 20 metros de profundidad de agua. Alguien puede saberlo”.

Otra versión

Un hombre que se dice buscador de la verdad está decidido a recorrer las selvas de Camboya tras afirmar haber visto la aeronave de Malaysia Airlines, al que llama “avión de la mala suerte” en Google Earth.

El experto en tecnología Ian Wilson ha mostrado en exclusiva al Daily Star Online, la ubicación donde él cree que un avión se encuentra, en medio de una jungla espesa, pero ubicada a gran altura. Su descubrimiento da por tierra con otras especulaciones sobre el aparentemente fatídico vuelo y es un avance importante en lo que se ha convertido en el mayor misterio de un avión perdido en el mundo en la historia de la aviación.

En ese contexto Wilson afirma que es él quien ha encontrado el avión que desapareció hace cuatro años. De acuerdo con las mediciones del avión que ha ubicado en Google Earth, está cerca de la longitud del Boeing 777-200 de MH370.

El cuerpo tiene alrededor de 70 metros de largo, un poco más grande que la medición oficial de 63.7m del Boeing 777, pero tiene un espacio misterioso entre la cola y el cuerpo, que bien podría ser que se desarticuló y expandió al estrellarse en su aparente alocada caída. ¿Alguno de los dos investigadores tendrá razón?

¿Quién tendrá razón?

Como suelen ocurrir en estos casos, las imágenes provocaron enormes revuelos en Internet. Fueron muchos los que estuvieron de acuerdo en que las imágenes podrían mostrar el avión desaparecido de Malaysia Airlines, señalando que parece estar boca abajo. Y a partir de aquí comenzaron todo tipo de comentarios y teorías de como hasta ahora nadie había visto este avión tan claramente en Google Maps o Earth. Pues una de las explicaciones seria un “vórtice de energía”. De todas maneras, tampoco se puede desestimar la posibilidad de que el avión fuera “secuestrado” por extraterrestres, considerando que en Malasia hay muchos avistamientos OVNI. A partir de esta situación, los próximos días serán vitales para llegar a una determinación respecto de las nuevas informaciones que surgieron de manera inesperada.

Familiares continúan pidiendo respuesta:

A pesar del tiempo, familiares de los pasajeros desaparecidos, en especial chinos no olvidan la potencial tragedia y exigen justicia. Tal es así que hace pocos días se manifestaron junto a la Embajada de Malasia en la capital china para pedir que no cese la búsqueda del aparato. En su mensaje, los familiares pidieron poder mantener un cónclave con Mahathir, de 93 años, durante su inminente visita a China, y que los investigadores del caso en Malasia viajen a Beijing de una vez por todas para darles explicaciones sobre el informe “definitivo” del caso presentado en los primeros días de agosto sobre el que penden aún muchas dudas.

“El gobierno de Malasia tiene que cumplir sus promesas de búsqueda del avión, junto a Australia y China, y no puede suspenderla o abandonarla”, remarca la carta, en la que se exige “continuar las pesquisas hasta que se encuentren el avión y nuestros familiares”. Asimismo, solicitan al gobierno malasio que continúe sus presiones hacia la compañía Malaysia Airlines para que mantenga sus reuniones mensuales con familiares de los desaparecidos, ya que según ellos esta frecuencia de encuentros se está espaciando.

Durante años, los familiares chinos mostraron mucha efusividad y encararon varias protestas públicas pidiendo que continúe la búsqueda todo el tiempo que sea necesario, aunque en muchas ocasiones las fuerzas de seguridad obligaron a disolver sus manifestaciones o les impidieron el acceso a la prensa o a las altas instancias.