Por Daniel Beylis

paranormales@cronica.com.ar



Los teatros, los cines, aquellos reductos cerrados como fábricas, mercados, escuelas, parecen tener una atracción muy especial para las entidades etéreas que conviven con nosotros, aunque en otros planos, muy distintos de donde nos movemos los seres humanos. Los estadios al aire libre no están exentos de este tipo de manifestaciones que se generan a partir de las presencias de espíritus fantasmales que, cuando nadie los espera, parecen salir a la luz sin miramientos. La semana pasada, en dos hechos que no tienen nada que ver uno con el otro, en dos escenarios donde se practica fútbol, o cerca de ellos, se vivieron dos casos de paranormalidad que se viralizaron en videos que inundaron las redes sociales, trascendiendo las fronteras. Y en ese contexto, aunque muchos crean que es todo resultado de una producción montada, lo real y concreto es que, en ambos sucesos, no se ha podido probar que existan trucos en ambas filmaciones. En el caso llamado de la cancha de Huracán, aunque el sitio no es en realidad del club y sí es una obra muy cercana a esa barriada porteña, se ve una sombra cruzar...



Huracán de terror en la obra



En una obra en construcción que se está realizando a 100 metros del complejo que conforma el estadio Tomás A. Ducó, del club Huracán, en el porteño barrio de Parque Patricios, pero que no pertenece a Huracán sino que es una obra perteneciente al programa Procrear, el pasado miércoles 4 de abril, durante la noche, un guardia vivió un verdadero calvario, luego de escuchar reiterados golpes de una puerta de madera que está en un sector que se parece a un vestuario. El hombre se vio obligado a ir más de una vez al escuchar fuertes golpes de esa puerta sin cerradura, que parecía repiquetear sin cesar, aunque al revisar la zona no encontró nada anormal, a excepción de una puerta que parecía poseída por fuerzas extraordinarias. En el video, al que se puede acceder ingresando a la dirección que aparece en esta página, el vigilador no ahorra insultos y tampoco disimula sus temores. Su relato es por demás escalofriante. Enfocando con su celular el camino que recorrió, el hombre grita: “Es la tercera que vez que pasa. ¡La c... de la lora, me quiero ir!”. Reflejando en su rostro el miedo que dice sentir, el hombre de aproximadamente 30 años camina pausadamente mientras se animaba a filmar lo que estaba pasando. El sereno, visiblemente alterado por los golpes que escuchaba desde su puesto de observación, alcanza a decir claramente que grabó el filme. “¿Cómo puede ser...? Lo grabo para que la gente me crea”, mientras va recorriendo unas cuantas instalaciones, que incluyen la bajada de un aparente túnel, como si fuera de un vestuario, hasta llegar a un reducto en donde la puerta se abre y cierra sola con increíble violencia. El hombre, de una empresa privada de seguridad, traspone la puerta y comprueba en un reducto no muy grande, lleno de ropa colgada y un aparente desorden, que allí no hay nadie a la vista. “Son las once de la noche y es la tercera vez que escucho este ruido de mierda, Estoy podrido”, señala el guardia, y al enfrentarse a la puerta que pega con increíble violencia, se detiene por un instante, insulta, pero toma valor e ingresa. “¿Cómo m… puede ser que no haya nada? Ya es la tercera vez que entro y no hay nada. Dios, me quiero ir”, cierra el video, en el que incluso se puede apreciar (en el 1’09) una sombra recorriendo el lugar. Más allá de haberse viralizado como si hubiera sucedido en la cancha del Globito, lo que fue desmentido por la dirigencia de la entidad, lo cierto es que la filmación muestra cómo se golpea bruscamente una puerta, aunque no hay nadie. Y en cuanto a la fugaz presencia de algo que pasa raudamente, el vigilador se repite: “¿Cómo puede ser? Lo grabo para que la gente me crea”, argumenta, mientras se escucha un fuerte sonido de fondo.



Antigua dama, fotografiada en la cancha



La Asociación Deportiva y Cultural de Aranguren (ADyCA) tiene 56 años de vida, y además de pertenecer a la liga de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos, compite en el Federal C. Aunque la entidad alcanzó notoriedad los últimos días por un hecho que no tuvo nada que ver con lo deportivo ni tampoco con lo cultural. Es que días atrás, y mientras se regaba el campo de fútbol de la localidad del barrio Aranguren, una enigmática figura apareció en el terreno de juego ya entrada la noche. En la imagen se ve a una presunta persona, presumiblemente una mujer, que parece estar caminando por el lugar, sin una explicación lógica que permita entender qué podría estar haciendo a esa hora y en ese lugar. Entre las mejoras que el club incorporó en los últimos años en sus instalaciones aparece el flamante sistema de riego artificial armado en las canchas auxiliares de la institución. El extraño hecho sucedió cuanto se intentó, a través de la cámara, fotografiar el trabajo del flamante sistema. Claro que la misteriosa figura terminó por eclipsar todo lo demás y terminó por viralizarse en las redes sociales.