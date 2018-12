Descubierto en agosto de 2017 dentro de un pequeño edificio, posiblemente un santuario, en el sitio de Zincirli (llamado Sam’al en la antigüedad), en Turquía, el conjuro está inscrito en un recipiente de piedra, aparentemente utilizado para guardar cosméticos. Escrito por un hombre que practicaba magia y que se llama “Rahim, hijo de Shadadan”, el conjuro describe la captura de una criatura amenazadora que es descripta como el “devorador”.

La sangre del devorador, según el relato, fue utilizada para tratar a alguien que parece haber estado sufriendo el “fuego” de la citada criatura. La explicación la dio Madadh Richey, quien junto a Dennis Pardee son estudiantes del doctorado en el Departamento de Lenguas y Civilizaciones del Cercano Oriente de la Universidad de Chicago. Lo que no está claro es si la sangre fue entregada a la persona afectada en una poción que se podía tragar o si estaba manchada en su cuerpo, dijo Richey a Live Science.

“Acompañando el texto hay ilustraciones de varias criaturas, incluyendo lo que parece ser un ciempiés, un escorpión y un pez”, escribieron Richey y Pardee, quien también es profesor de estudios hebreos de la Corona de Henry en la Universidad de Chicago, en el resumen. Las ilustraciones se encuentran a ambos lados del envase cosmético.

Los investigadores

El frasco de piedra originalmente habría almacenado maquillaje, y parece haber sido reutilizado con el propósito de producir un encantamiento, agregó Virginia Herrmann, codirectora de la Expedición Chicago-Tübingen a Zincirli, y parte del equipo que descubrió el encantamiento.

La criatura

Las ilustraciones sugieren que el “devorador” puede ser un escorpión o un ciempiés; como tal, el “fuego” puede referirse al dolor de la picadura de las criaturas, expresó Richey a Live Science. El frente del conjuro incluía una ilustración de un escorpión, un ciempiés y una escritura aramea.

El frente del hechizo incluía una ilustración. De hecho, los escorpiones representan un peligro para los arqueólogos que trabajaron en el sitio.

“Siempre tenemos que revisar nuestros zapatos y bolsos en busca de escorpiones durante el proceso la excavación, a pesar de que la mayoría de los escorpiones locales no tienen un veneno muy peligroso”, dijo Herrmann, señalando que poco después de que se retiró el encantamiento del sitio, “uno de nuestros trabajadores locales fueron picados por un escorpión que se había metido en su mochila que estaba sentada en el suelo”, y el equipo arqueológico se apresuró a aplicar los primeros auxilios.

Larga vida

El análisis de la escritura del conjuro indica que se inscribió en algún momento entre 850 a. C. y 800 a. C., agregó Richey, que también explicó que esto hace que la inscripción sea considerado como el conjuro arameo más antiguo que se haya encontrado.

Sin embargo, el pequeño edificio donde se ubicó el conjuro parece que se remonta a más de un siglo más tarde, hasta finales del siglo VIII o VII a. C., explicó Herrmann a Live Science. Esto sugiere que el encantamiento se consideró lo suficientemente importante como para que se mantuviera mucho tiempo después de que Rahim lo hubiera inscripto, agregó, considerándose que hay 5 lenguas antiguas aún por descifrar.

El encantamiento “tuvo un significado que durante mucho tiempo sobrevivió a su dueño original”, dijo Herrmann. No fue el único artefacto encontrado en el pequeño edificio que se mantuvo mucho después de su creación, dijo, y señaló que allí también se descubrió una “base de estatuilla de un león agazapado hecho de piedra negra pulida con ojos rojos incrustados”. Esa figura de león parece haber sido hecha en el siglo 10 o noveno antes de Cristo. La base de la estatuilla puede haber “apoyado una figura de metal de una deidad que camina”, advirtió la codirectora de la expedición.

Sam’al, donde se encuentra el edificio, fue la capital de un pequeño reino arameo que floreció entre aproximadamente 900 a. C. y 720 a. C., expresó Herrmann, señalando que los asirios tomaron la ciudad en torno a 720 a. C., para luego generar su propia historia.