El Cronicazo concretó un espectacular triplete mediante el 10, el número identificatorio por antonomasia de Diego Maradona, que la semana pasada cumplió años y les tiró una buena mano a la muchachada.



¡Diegoooo…Diegoooo…! A modo de festejo, este fue el grito de alegría de miles de apostadores que en la semana de su cumpleaños N° 58 jugaron el número emblemático del astro futbolístico. En efecto, el 10 (la leche) salió por triplicado y llenaron de billetes a los castigados bolsillos, cada vez más necesitados de “reservas”.



Pero, además, fue el ambo indicado por El Cronicazo que, una vez más, demuestra cuál es la guía líder a la hora de datear a sus seguidores, que no son pocos, desde ya. Así que no podemos calcular siquiera cuanta felicidad desparramamos entre “D10S” y este suplemento, siempre al servicio de los lectores con la mejor información.



El ambo se hizo presente de movida nomás en el comienzo de la semana, es decir el lunes, un día antes del “cumple” de “Pelusa”, en la Vespertina (2710) de Córdoba (que como informamos oportunamente se comercializa en el ámbito bonaerense). Y al día siguiente, la apoteosis, ya que precisamente el martes 30 irrumpió en la Primera bonaerense (0910).



Pero por aquello de “no hay dos sin tres”, el miércoles siguió dando dividendos al salir en la Matutina de Ciudad (0210). ¡Así se informa! Claro que fue el acierto más destacado, pero no el único, todo lo contrario: se puede afirmar que copamos el paño con nuestros certeros datos.



El orden de méritos les siguieron Los Posibles, sobresaliendo el cuatriplete concretado por el 93 (el enamorado) de esta manera: martes, Nocturna de Santa Fe (2593), y jueves, Primera cordobesa (3892), y Matutina (8393) y Vespertina (9393) bonaerenses. Con un solo impacto hizo su aporte el 47 (el muerto), al copar la Vespertina santafesina (5747) del martes.



La Posta contribuyó con el 85 (la linterna), que alumbró dos veces las pizarras de la siguiente manera: martes, Matutina de Ciudad (4585), y el día subsiguiente Vespertina cordobesa (5485). Por su parte, El Suplente entró a la cancha y mediante el 37 (el dentista) se anotó un lindo doblete al salir el lunes en las Nocturnas de Montevideo (5737), y Provincia del sábado (1637). De los restantes datos “grandes”, La Gitana no podía quedarse fuera de este festival de aciertos y aportó el 55 (los gallegos), que vino el miércoles en la Nocturna de Ciudad (3055), mientras que El Salvador cumplió mediante el 40 (el cura), que bendijo a los seguidores el martes en la Matutina santafesina (1640).



Tres Para Ganar hizo honor a su apelativo y “pegó” todos sus datos. En sus dos primeros casos por duplicado: 05 (el gato), maulló el lunes en la Matutina de Provincia (2905), y Nocturna santafesina del viernes (6805); en tanto los piojos (87) estuvieron “en la cabeza” de las pizarras el lunes en la Nocturna de Santa Fe (8287), y Matutina cordobesa del sábado (6787).



El restante ambo fue el 25 (la gallina), que se dio el jueves en la Primera bonaerense (0925). Completaron la enorme serie de impactos Los Sueños, cuyos sugeridos 64 (el llanto) y 77 (piernas de mujer) salieron, respectivamente, el martes en la Vespertina de Ciudad (7964), y jueves en la Vespertina de Santa Fe (7077).