Por Jimena Golender

salud@cronica.com.ar

Atrás quedaron los días de verano, comidas frescas y bebidas heladas. El invierno está en su etapa más dura y el cuerpo necesita adaptarse al frío que, al menos por unos meses, no dará tregua. Una dieta balanceada es la clave para proveer al organismo de todas las herramientas necesarias para sobrellevar la estación más helada sin caer en cama. Sin embargo, la modificación en la dieta no significa sacrificar el buen comer, sino todo lo contrario. Los platos bien calientes encabezan la lista de favoritos invernales, así como los más calóricos que cumplen un rol fundamental para mantener el calor corporal.

La naturaleza ofrece una amplia variedad de alimentos cuyos principios activos son utilizados para la fabricación de remedios indicados para tratar enfermedades respiratorias como faringitis, congestión, tos, bronquitis y otras dolencias habituales durante la estación más fría del año. El secreto está en prevenir esos malestares típicos del invierno con la ayuda de alimentos sanos, nutritivos, naturales y que aporten vitaminas y minerales que refuercen el sistema inmune.

Sopas calientes

El plato estrella del invierno. Es la mejor forma de entrar en calor e hidratarse de forma saludable. Además, ¿quién puede resistirse a la placentera sensación que produce tomar una rica sopa en casa después de una larga jornada de frío? La mejor opción para combatir esos molestos resfríos típicos de la época es la sopa de pollo, por los componentes nutritivos que aporta.

Otras variedades pueden incluir legumbres y hortalizas, como las lentejas que son bien calóricas o las papas, y las verduras de estación. Las cremas caseras también son una excelente alternativa, especialmente las de calabaza, brócoli y espárragos, que son muy nutritivas. En caso de preferir una dosis extra de sabor, se pueden incorporar especias frescas, caldos o crutones.

Frutas y verduras

Durante el invierno, las variedades de frutas disponibles disminuye, por lo tanto, para recibir el mismo aporte de los antioxidantes necesarios para el cuerpo, se puede recurrir a una mayor presencia de las verduras en la dieta. La zanahoria, por ejemplo, es un vegetal muy beneficioso que previene enfermedades, mientras que el brócoli es una gran fuente de antioxidantes que potencian el sistema inmunológico, siendo este uno de los alimentos indispensables del invierno.

Los puerros, el coliflor y la remolacha poseen características nutritivas similares. Las espinacas aportan hierro y magnesio, entre otros nutrientes. Para sumarlas a la dieta será mejor cocinarlas al vapor, esta es la mejor forma de evitar la pérdida de nutrientes durante la cocción. Respecto de las frutas, la naranja lidera el ránking nutritivo gracias al aporte de vitamina C, que cumple la tarea fundamental de fortalecer las defensas. La pera, la manzana, el kiwi, la mandarina y el pomelo también ayudan a proteger al cuerpo de los fríos intensos que se presentan en julio y agosto.

Frutos secos

Las nueces, avellanas y almendras son excelentes para cuidar la salud cardiológica durante todo el año. Los tres contienen ácidos grasos omega 3 que reducen el colesterol malo y aumentan el bueno. La castaña, dueña de un delicioso sabor, contiene menos grasa que las opciones anteriores pero es más rica en hidratos de carbono. Sin embargo, aquellos que sigan una dieta para bajar de peso no deben exceder un puñadito diario ya que son muy energéticos.

Papas y batatas

Riquísimas, saludables y súper nutritivas; estas son las mejores aliadas durante los meses fríos. Su versatilidad a la hora de la cocción permite volverse creativos en la combinación de ingredientes. Al horno con queso y crema, en forma de puré, hervidas, en forma de chips crocantes, la lista de presentaciones es larga y variada. Sólo hay que tener cuidado con el contenido de almidón que posee la papa, que no es recomendable si se desea bajar de peso.

Opinión

Por María Laura Saponare

Lic.en Nutrición.Educadora en Diabetes

(MN 7258)

Consumo de cítricos y el frío

La naturaleza es sabia, pone a disposición los alimentos que nos proveen de las vitaminas y minerales que necesitamos en cada época del año. Durante el invierno, los cítricos pasan a ser las frutas más demandadas, ya que contienen la dosis de vitamina c, o ácido ascórbico, que el cuerpo requiere para combatir rápidamente los resfríos.

Aunque no está completamente probado, la dosis adecuada de vitamina C puede ayudar a reducir la duración de un resfriado, pero no protege de contraerlo. El requerimiento diario para hombres es de 90 mg y para mujeres 75 mg.

Si se logra ingerir las cinco porciones de frutas y verduras recomendadas en las Guías Alimentarias, se cubre el doble de la vitamina C recomendada, por lo tanto, la suplementación sería completamente innecesaria. Algunas de las frutas con mayor contenido de ácido ascórbico son la naranja y el limón.

La primera se puede consumir en forma de jugo o como fruta fresca, mientras que el limón tiene una acción beneficiosa sobre las afecciones de las vías respiratorias como pulmonías, gripe, bronquitis, inflamaciones de garganta, afonía y amigdalitis; y se lo puede incorporar al té con algunas cucharaditas de miel. Mandarina: similar a la naranja, pero su aporte de vitamina C es de casi la mitad, 35 mg por cada 100 grs. Kiwi: es una de las frutas con mayor contenido (aún más que la naranja) y es antioxidante. Su contenido en fibra colabora a evitar el estreñimiento. Pomelo: con capacidad depurativa, diurética y laxante. Su contenido de vitamina C es de 40 mg por cada 100 grs.