Para beneficiar a nuestra inmensa legión de lectores, el Cronicazo no se toma vacaciones. En efecto, la guía líder en aciertos la semana pasada se despachó con un festejado doblete, y los seguidores de este “suple” pudieron pasar por ventanillas para percibir sus ganancias, tan necesarias hoy en día.



Su recomendado 96 (el marido) se coronó primeramente el lunes en la Primera santafesina, y al día siguiente asomó en la Matutina bonaerense, o sea que en el inicio de la semana ya muchos incondicionales hicieron buena diferencia. ¿Tal vez para irse unos días a algún lado? ¡Ojalá que sea así!



Otros recomendados



Pero esta no fue la única guía que aportó satisfacciones a los lectores, y en muchos casos por duplicado. Tal el caso de El Suplente, cuyo 20 (la fiesta) salió el martes en la Matutina uruguaya y el jueves en la Vespertina de Provincia. Otro destacado fue Tres Para Ganar, que en esta oportunidad se lució mediante el 04 (la cama), que “se despertó” el lunes en la Vespertina bonaerense, y el miércoles en la Matutina cordobesa, y el 21 (la mujer), que trajo alegría el fin de semana, más concretamente el viernes en la Matutina de Provincia, y el día siguiente en la Vespertina de Córdoba.



Nunca fallan



Por su parte, Los Sueños aportaron otro acierto dual mediante el 54 (la vaca), al que vemos el martes en Vespertina de Ciudad y sábado en Nocturna cordobesa. Como es costumbre, ya en el plano simple, esta sección también se anotó con el 00 (los huevos) y el 10 (la leche), que, respectivamente, coparon las Matutinas de Santa Fe (martes) y Montevideo (viernes).



Ahora bien, el numerito que “la rompió” fue el 83 (mal tiempo), ya que concretó un espectacular quinteto de cabezas, con la curiosidad que salió cinco días seguidos a excepción del sábado, para cortar la racha. Algunos escalones por debajo aparece el 60 (la virgen), el indicado para Cáncer en los Zodiacales, al que vemos “faltar” el miércoles y el sábado en esta rueda imparable de sorteos.



Por último, y como no podía ser de otra manera, el candidato de la Onda funcionó a pleno merced al 88 (el Papa), ya que encabezó la pizarra de la Primera santafesina del miércoles.