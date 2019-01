Por Daniel Beylis

Cuando un ser querido fallece, son muchas las veces en las que esos espíritus fantasmales parecen quedar "merodeando", por así decir, a sus parientes más cercanos. Ejemplos como los casos del recordado filme de los años 90 "Ghost, la sombra del amor" parecen hechos a la medida. Sin embargo, nada indica que esas entidades etéreas tengan un plazo para este "acompañmiento" y, en muchísimos casos, para tratar de comunicarse de alguna forma con ellos, ya sea a través de ruidos, apariciones, golpes, e inclusive utilizando otras maneras de interconectarse con los vivos, como en sueños o en una canción. Si se considera que dichos espectros son en realidad en esta nueva instancia un cúmulo de energía pura, esos retornos pueden activarse muchas más veces de lo imaginado. O en una sola oportunidad, en la que dejará sentada claramente su presencia e incluso un mensaje, si es lo que puede resultar que esté buscando.



En estas cuestiones, se cree o no. Y de la amplitud de cada mente puede estar hecha una historia de paranormalidad. Así es el caso de una mamá estadounidense de Atlanta, estado de Georgia, que afirma haber observado la figura fantasmagórica de su hijo, Robbie, quien perdió la vida hace tres años por una sobredosis de ansiolíticos pero que en su aparición activó un sensor de movimiento... Por eso, aunque los médicos consideren a este tipo de apariciones como simples alucinaciones relacionadas con el duelo de los deudos, a veces generado por el extremo dolor que sienten, o debido a estados de estrés, en este texto lo analizaremos desde la visión paranormal.



Sucedió en la cocina



En su domicilio de Atlanta, la agente inmobiliaria Jennifer Hodge, de 57 años, se encontraba en la cama , recostada mirando un programa de televisión junto a su hija Lauren, de 21, cuando recibió un mensaje en su teléfono celular que le indicaba de una presencia en la cocina de la casa. Fue entonces cuando abrió la imagen que tomaba la cámara de seguridad, en la que pudo observar una enigmática figura masculina transparente, pero con rasgos distintivos a su hijo Robbie, quien había muerto tres años antes debido a una sobredosis de drogas. Hodge dijo quedar en estado de shock después de ver a la extraña figura, pero se siente tranquila al creer que es una señal de que su hijo "está bien" en el sitio en el que actualmente se encuentre.

Uno de los medios que más interés pone en este tipo de casos sobre paranormalidad, el tabloide británico Daily Mirror, rápidamente se hizo eco del hecho. En un reportaje, Jennifer Hodge expresó: "Es una locura, estoy impresionada. Estaba medio dormida, recostada en la cama viendo un programa de televisión con mi hija. El teléfono estaba entre nosotras y recibí un mensaje que decía que había alguien en la cocina. Mi hija me dijo: ‘Mamá, hay una persona en la cocina… Mamá, ese es Robbie’. Me quedé aturdida. Y se parecía a él, con la barba y todo". Terminante.