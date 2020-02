En los últimos años la ciberseguridad industrial cobró una relevancia cada vez mayor en Latinoamérica, ya que, según el Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI), este método es una capacidad propia de las organizaciones para defenderse de amenazas y vulnerabilidades digitales, minimizando sus consecuencias dentro del ecosistema en el que operan y asegurando la resiliencia tecnológica y operativa (TI y TO).

En este entorno de Industria 4.0, estas capacidades son el conjunto de prácticas, procesos y tecnologías diseñados para gestionar el riesgo del ciberespacio derivado del uso, el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de información propia de organizaciones industriales.

En este sentido, el CCI enfatiza la importancia de la concientización de los directivos con respecto a la ciberseguridad industrial, como una parte destacada en decisiones estratégicas de negocio y gobierno de las tecnologías, y en actividades tácticas diarias vinculadas a las operaciones de TI y los procesos de TO.



En un momento tan crucial, donde la transformación digital del sector industrial es imprescindible, la mayor amenaza de las organizaciones industriales es no saber cómo manejar la gestión de riesgos que un ciberataque trae aparejado en esta etapa de la Industria 4.0 y la IIoT (Industrial Internet of Things), más que ciberdelitos derivados de la hiperconectividad.

Un informe realizado por el CCI sobre la situación de la ciberseguridad industrial a nivel local arrojó como conclusión que "la poca concienciación acerca de la ciberseguridad industrial en las empresas, más allá de sus departamentos de tecnologías de la información (TI), así como la falta de un marco normativo o la necesidad de mejorar el existente, condicionan la realidad existente".

En el estudio que el CCI realizó sobre 35 organizaciones industriales e infraestructuras críticas de sectores de la economía argentina, se destacaron, en primer lugar, las del sector de las Tecnologías de la Información (TI), seguidas por las de petróleo y gas, y, en tercer lugar, las del sector eléctrico y fabricación. El análisis reveló factores clave, como la falta de capacitación en ciberseguridad generalizada entre empleados de las compañías, a excepción de los departamentos de TI.

También se detectó la escasa realización de auditorías de evaluación de riesgos y el uso de tecnologías de ciberseguridad no específicas para sistemas industriales sino genéricas del entorno corporativo. Según Ítalo Calvano, Sales Director Latin America de Claroty, "en general se verifica que existe una cierta reticencia a reconocer y modificar los impactos derivados de ciberincidentes ocurridos en las plantas industriales, y esta actitud deja expuesta y vulnerable a cualquier organización a sufrir amenazas cada vez más complejas y crecientes hacia los sistemas de control industrial e infraestructuras críticas".

A tener en cuenta

- Protección contra el código malicioso malware: Comúnmente se conoce como antivirus; este tipo de seguridad es imprescindible para cualquier organización, sin importar su actividad o su tamaño; además, es importante ir más allá de los sistemas informáticos, puestos de trabajos o servidores, y reunir todos los aspectos que se relacionan con la movilidad.

- Protección antifraude: Esta es una de las más importantes, el sentido común. El engaño se convirtió en una de las prácticas más usadas en Internet, tanto para infectar miles de dispositivos como para conseguir datos de los usuarios.

- Protección de comunicaciones: Estas soluciones se encargan de proteger a la organización de un grupo de amenazas, como los ataques de denegación de servicios, los accesos no autorizados o la interceptación de las comunicaciones. También debemos tener en cuenta que las amenazas no sólo pueden partir desde Internet, sino también del interior de las empresas; por eso, deben ampliarse los controles.

- Confiabilidad

Es un punto determinante a considerar, porque depende de la prestación y confianza del servicio que se debe recibir.