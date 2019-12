Por Jimena Golender

salud@cronica.com.ar

El arbolito iluminado, los regalos que esperan a ser abiertos, la familia que se reúne alrededor de la mesa y el clásico menú que se repite cada 24 de diciembre. La Navidad en la Argentina es sinónimo de festejo familiar y con amigos, y así se refleja en las semanas de anticipación con que se organiza los platos a degustar. La costumbre indica que cada integrante de la familia se encargue de aportar una de las comidas tradicionales navideñas: vittel toné, pionono, lengua a la vinagreta, ensalda rusa, asado, tomate relleno, entre otros.

Sin embargo, poco a poco, los comensales se animan a renovar las recetas históricas incorporando algún ingrediente de estación, alternando platos calientes por fríos o sumando opciones aptas para vegetarianos o veganos. Lo cierto es que el menú de las fiestas se amplió impulsado por nuevas generaciones de chefs que celebran lo mejor de la cocina tradicional navideña bajo una nueva mirada, entre ellos se encuentra Mercedes Solís, una de las referentes del sector.

Mercedes Solís, referente del sector gastronómico.

“Lo que más me atrae de la cena en navidad es el momento a compartir. En casa tratamos de llevar cada uno un plato distinto para armar el menú. Mi mamá es la encargada del vittel toné, mientras que a mí me gusta innovar, llevar algo distinto. Por lo general elijo alguna ensalada o un plato vegetariano para conocer otras cosas”, explicó “Mecha”, ex Jefa de Cocina de Tegui, uno de los mejores restaurant de América Latina.

Costumbres del mundo

Así como en algunas regiones del mundo la Navidad se celebra comiendo un pavo relleno el 25 de diciembre (en Inglaterra, por ejemplo, el 24 solo es víspera mientras que el festejo más importante es el día siguiente), en Argentina el menú tradicional es un resultado de un mix entre los platos autóctonos y las influencias de inmigrantes italianos y españoles.

“Al ser un país de inmigrantes la cocina navideña local tiene influencias de todos lados. Quizás tenés una abuela italiana con su propia receta de vittel toné o una tortilla de papas por descendencia española. Eso es lo que nos diferencia, en una misma mesa com partimos recetas de diferentes lugares y a la vez generamos nuestras propias recetas argentas. De eso se tratan nuestra mesa en Navidad”, aseguró la chef que actualmente se desempeña como curadora de la Feria Masticar, un rol que le permitió explorar la profesión desde otro lado.

“Curar Masticar me conecta con la otra parte de lo que significa ser cocinero, la búsqueda del producto , conocer de dónde viene cada cosa, ver qué queremos comunicar como cocineros en una clase de cocina”, afirmó Solís. Fueron, precisamente, sus ganas de compartir conocimientos que la motivaron a compartir distintos talleres con el chef Lele Cristobal de Café San Juan.

Hace unos días, dictaron un taller de comidas navideñas junto a Narda Lepes. “La idea era poder brindarles tips y consejos para innovar en las recetas de Navidad”, comentó “Mecha”, quien a su vez agregó “como la cocina navideña en nuestro país suele incluir platos pesados, a pesar de que acá hace calor en esta época del año, entonces intento innovar e incorporar comida fría”.