Por Leonardo Schwarz

paranormales@cronica.com.ar

En caso de buscar la definición de “ciencia ficción” en un portal de internet, se llega a la conclusión de que “es un género cuyos contenidos se encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían alcanzarse en el futuro, por lo que en la actualidad sólo forman parte de la imaginación”.

Justamente una idea atractiva que se convirtió en un elemento principal de este género es la posibilidad de detectar otros universos y realidades distintas a la nuestra, algo así como nuevos mundos que alberguen otras versiones de nosotros mismos. En ese contexto, ¿dicha visión puede llegar a ser real? Inbdudablemente, es algo que se pregunta en reiteradas oportunidades, y últimamente aparecieron algunas situaciones que podrían sustentar la veracidad de esta búsqueda.

Desde lo surrealista y lo extraño hasta lo más científicamente plausible, demuestran que existe un gran deseo de que el género humano alcance lo desconocido y que la vidas tengan otro sentido, tal vez en una realidad alternativa o en universos paralelos. ¿Este podría ser el año en el que los humanos abran el primer portal a otra dimensión?

Un grupo de investigadores estadounidenses están buscando la forma de crear un portal a una dimensión paralela. El equipo, que está trabajando en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, no duda en afirmar que ‘’es muy raro’’, pero que antes de que termine 2019 tratarán de conseguir la primera prueba de la existencia de una dimensión paralela.

Obsesionados

Probar la existencia de un ‘’mundo espejo’’ es una de las obsesiones de los físicos cuánticos. Hay diferentes teorías que exploran este tema, como la teoría de cuerdas, y todas ellas, con diferente fundamentación teórica, tienen el afán de probar la existencia de un multiverso, algo que vimos en una innumerable cantidad de obras de ficción tanto en el cine como en la literatura (Vengadores o Spiderman es un claro ejemplo sobre dimensiones paralelas).

En ese contexto, la física Leah Broussard, del Laboratorio Nacional Oak Ridge de Tennessee, está preparándose para demostrar la existencia de un universo espejo compuesto de una materia similar a la de nuestro mundo. A pesar de su simplicidad, el experimento , al que muchos se refieren como un intento de abrir un portal al mundo paralelo, puede refutar la visión del mundo creada por la física convencional, opina la científica.

“Si descubres algo nuevo como eso, el juego cambia totalmente”, aseveró. Aunque no cree que en el universo espejo sea posible encontrar vida inteligente, no duda que no es menos complejo que el nuestro. “Es poco probable que en la materia oscura haya personas, pero es muy probable que la materia oscura sea tan rica como la nuestra”.

Más de un intento

De todas formas, es necesario remarcar que esta no será la primera vez que se intenta un experimento así, ya que en 2015 el Gran Colisionador de Hadrones del CERN se reinició para que revelara la existencia de universos paralelos. Sin embargo, todo parece indicar que esta vez es diferente, quieren establecer conexión directa con los universos paralelos. Y tal vez lo que encuentran no sea lo esperado, como la peor versión de nosotros mismos o entidades demoníacas, por no decir que otras partículas desconocidas podrían desencadenar poderosas fuerzas destructivas.

Despejando otras incógnitas

Según explicó el diario británico The Independent, la existencia de un universo paralelo podría explicar la falta de isótopo litio 7 en nuestro universo. Los físicos creen que no coincide con las cantidades que el Big Bang habría creado, con el agregado de que puede que algunos continúen pensando que es imposible la creación de un mundo espejo, pero tiene su lógica: la existencia de dos grupos de neutrones que están en dos mundos diferentes determina que el 1% de ellos puede cruzar de un lado a otro antes de volver atrás y luego emitir una protón detectable.

De todos modos, otra de las razones por las que puede existir una realidad paralela es el registro de rayos cósmicos de alta energía que provienen más allá de nuestra galaxia. El poder que los caracteriza no congenia con el supuesto hecho de que hayan viajado sólo por el universo común.

En relación a esto, Broussard le manifestó a la cadena NCB que para realizar este experimento usaron material y recursos que ya existían de antes en su laboratorio. Eso podría significar que no es la primera vez que los estadounidenses intentan abrir un portal hacia una dimensión paralela.

Razones para probar

Los tiempos en la ciencia son muy distintos a los que se manejan en otras ramas, a tal punto que un episodio puede tener repercusión recién tres décadas después. Esto se debe a que la investigación que ganó el centro de la escena está inspirada en los resultados que unos físicos de los años 90 obtuvieron al medir el tiempo que tardaban los neutrones en descomponerse en protones una vez que se eliminaban del núcleo de un átomo.

Mediante dos experimentos de distinta índole se percataron de que los neutrones se descomponían a distintas velocidades, en vez de transformarse en protones exactamente a la vez. Es por eso que 29 años después y teniendo presente lo sucedido en el pasado, estos científicos estadounidenses esperan que el nuevo universo se abra antes de finalizar el corriente año.

En ese contexto, el actual experimento consiste en disparar un haz de neutrones a través de un túnel de 15 metros, debido a que estas partículas deberán atravesar un imán cargado de una gran cantidad de energía para toparse con una pared aparentemente inquebrantable.

Del otro lado de ese muro se instalará un detector de neutrones. El equipo confía en el detector y en la pequeña posibilidad de que registre la existencia de neutrones al otro lado de dicha pared. Si lo hace, quiere decir que hay neutrones oscilando en un mundo que funciona como un espejo respecto al mundo conocido por todos.

La última prueba de la existencia del universo paralelo es que los neutrones que están al otro lado puedan pasar al normal. Eso sí, para alcanzar un porcentaje que genere expectativas, el equipo pondrá campos magnéticos a ambos lados de la pared, que pueden alterar su fuerza con el afán de que puedan ayudar a la oscilación de las partículas y así registrarlas.