Por Leonardo Schwarz

paranormal@cronica.com.ar

Uno de los regalos más habituales en los varones está vinculado directamente a los deportes, una pelota de fútbol o rugby, quizá una raqueta, muy bien puede ser una camiseta con los colores de su club favorito, o quizá se busque un autito, que tanto les gusta a los nenes. En el caso de las nenas, si bien les gustan muchos juegos en los que imitan a sus mamás, suelen tener prioridad las muñecas, que por lo general atraen a las chicas por sus caras angelicales. Eso, siempre y cuando no los padres o quien la va a regalar no equivoque su elección.

Es que, aun cuando son difíciles de encontrar, también existen muñecas embrujadas, que vienen acompañadas con una historia horrible que derivan en habilidades sobrenaturales. En ese contexto, algunos creen que están poseídas por espíritus malignos y, en consecuencia, poseen la capacidad de moverse solas y de causar daño, además del consiguiente terror que genera en las pequeñas. Lógicamente, los más escépticos se niegan a darle entidad a estas especulaciones y no creen que un simple objeto inerte pueda ser poseído por entidades paranormales. Aún así, en diferentes sitios de Internet, algunas de esas muñecas en apariencia inofensivas, están a la venta por elevados montos. De esta manera, lo que antes era considerado como un artículo aterrador, de alguna manera se convirtió en una estrategia de márketing. ¿Cuál es la última aparición de este tipo? Janet. Una más que se suma a una larga lista.

Se llama Janet

Resulta habitual tomarse una fotografía en compañía de una muñeca, considerando que suele aumentar la cantidad de “me gusta” ya que a los usuarios de las redes sociales les genera simpatía, como que es un acto sin maldad. Distinto es cuando una muñeca parpadea o, peor aún, aseguran que tiene 116 años y como si fuera poco, no dispone de párpados, pestañas ni ojos. Los investigadores paranormales Craig Jones y Matt Wood se encontraban en un edificio abandonado en Mansfield, Nottinghamshire, Inglaterra, llamado “The Village of the Damned” (El poblado de los condenados, en su traducción del inglés), cuando decidieron tomarse una escalofriante selfie con la muñeca en cuestión. Y fue entonces que sucedió lo inesperado...

Según relatos de tiempo atrás sobre ese juguete maldito, un hombre llamado Miki York consiguió la muñeca cuando una mujer simplemente conocida por su nombre de pila, Julie, contactó con él a través de Twitter y le pidió que se la llevara, debido a que esa muñeca estaba embrujada.

Luego se sabría que la primera propietaria de Janet fue la tatarabuela de Julie en 1903, pero desde entonces persiguió a todos los que estuvieron en contacto con ella. Cada vez que las personas se acercaron a Janet dijeron haber padecido dolores de cabeza, además de sentirse mareadas e inesperadamente enfermas. Algunos incluso escucharon voces incorpóreas, así como pasos inexplicables, en todos los casos con la presencia de la muñeca.

Habla un investigador

“Me encantan los objetos que encierran misterios, enigmas y, en realidad, estar en una investigación con una muñeca embrujada me parece increíble. Fue eso lo que me hizo querer hacerme una foto con ella”, inició su relato Jones, uno de los estudiosos del fenómeno, sin saber que comenzaba esta aterradora aventura. De inmediato el investigador paranormal agregó: “Nos tomamos una fotografía con Janet, y cuando miré la foto, parecía que sus ojos estaban cerrados. Pero luego recordé que ella no tiene ojos ni párpados y solo tiene las cuencas vacías, así que encendí mi linterna para verificarlo, ya que estaba oscuro y vi que ella no tiene ojos. Estábamos confundidos y disparamos más fotografías para intentar recrearlo, pero entonces no pudimos. Más tarde otras personas lo intentaron, pero tampoco tuvieron suerte”.

De todas formas, tanto Jones como su amigo Wood hicieron chequear las imágenes retratadas, descartándose cualquier tipo de falsificación, algo que nunca estuvo en la mente de ambos hombres. “Mostramos la imagen a muchas otras personas y todos dijeron que resulta muy espeluznante. La gente también dijo que definitivamente parece que sus ojos están cerrados y que tiene las pestañas y el maquillaje puesto en su rostro”.

Se viralizó

A partir de la foto tomada por ambos investigadores, de distintos países aparecieron otros colegas con el afán de profundizar el tema. El edificio que aparece en el foco de atención, llamado “The Village of the Damned”, fue construido hace varios siglos. Empezó como un matadero de animales, antes de transformarse en una popular cervecería. Justamente desde el momento que falleció en 1935 el señor Merryweather, dueño del local que vendía alcohol, muchos afirman que quedó su fantasma “paseándose” por el lugar, lo que podría estar relacionado con lo sucedido en los ojos de Janet.

Sin embargo, no es la única hipótesis del recinto: los que residen en las inmediaciones también afirman que hombres, mujeres e incluso niños una vez fueron capturados y retenidos en una de las habitaciones ocultas dentro del edificio y es ahí donde muchas personas afirmaron haber visto apariciones fantasmales. De hecho, hay innumerables testimonios de quienes aseguran haber visto un espíritu fantasmal de cuerpo completo, incluidos monjes, y sombras oscuras. Otros fenómenos paranormales incluyen nieblas inexplicables, escuchar el llanto de un bebé y el sonido de un piano.

Más data

Al margen de todas estas anormalidades, Miki York dialogó con el diario Daily Mirror y contó que “toda la familia de Julie odiaba la muñeca y no quería visitar su casa cuando la muñeca estaba presente. Por este motivo terminó encerrada en el desván. Según decían, se escuchaban pasos que provenían justamente del desván”, indicó quien rescató a la muñeca del ostracismo.

“Cuando me la traje a mi casa, lo primero que hice fue una sesión de espiritismo, sólo para ver si podía conseguir alguna información de la muñeca supuestamente embrujada. Cuando pregunté por su nombre, de inmediato recibí el nombre de ‘Janet’ con una voz muy clara. Muchas personas se sienten enfermas o mareadas cuando están cerca de la muñeca. Pero algunos aseguran que sufren de dolores de cabeza cuando ven videos de Janet en Internet. En mi casa, he escuchado voces como del más allá, y sombras en la planta baja así como también en la puerta de la habitación de mi hija, que se abrió mientras estaba grabando un video con Janet”.

¿Espeluznante? Saque usted mismo sus propias conclusiones.