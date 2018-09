Sin lugar a dudas, el sueño de todo apostador es elegir un número, por cualquier motivo (estadísticas, fechas históricas, cábalas, nuestros datos, etc), y que el mismo salga a la cabeza en la quiniela seleccionada.



O, para aquellos que practican determinadas técnicas, seguirlo toda la semana en todos los sorteos disponibles.



Ahora bien, con un cobro semanal, por parte baja, se obtiene un alivio financiero. Entonces, no haría falta tener mucha imaginación para calcular, aproximadamente, lo que representaría para una economía casera… ¡cobrar seis veces con el mismo numerito! Esto fue lo que les pasó a los apostadores (¡cuánta envidia!) que la semana pasada jugaron “unos boletos” al 61 (la escopeta), porque el mismo se coronó media docena de veces a la cabeza, algo bastante infrecuente pero nunca imposible de que suceda.



El ambo en cuestión arrancó la serie el martes por la noche, al salir en la santafesina. Luego, ya pasó a destacarse como el más rendidor el jueves sumando un triplete.



Primero asomó, valga la redundancia, en la Primera santafesina, repitiendo las tres cifras 761, y, al finalizar la jornada, volvió a frecuentar en la misma lotería y también en la uruguaya. Y al día siguiente, para finalizar la consagratoria cadena, copó las pizarras bonaerenses en los sorteos Primera y Vespertina, despertando sin ninguna vacilación La escopeta disparó seis veces un alocado festejo por sus adherentes… ¡a escopetazo limpio!



Pero no fue el único número que sobresalió en forma luego de la infernal sucesión de sorteos. También se destacó el 84 (la iglesia), que cantó una notable “generala” de impactos. El templo destinado a contribuir espiritualmente a los fieles inició la senda en las ediciones de Santa Fe de lunes (Nocturna) y martes (Primera), reiterándose las tres cifras 284.



Luego, el día siguiente, volvió a madrugar en la Primera bonaerense, para cerrar su exitoso “rating” el viernes al copar las Nocturnas de Ciudad y de Santiago. Luego, un par de escalones más abajo, es decir con tres salidas, se ubicaron el 30 (Santa Rosa), el 32 (el dinero), el 41 (el cuchillo), y el 96 (el marido). Y no podemos dejar de mencionar el acierto de La Gitana, ya que fiel a su eficacia aportó para la semana su recomendado 81 (las flores).



Ni tampoco soslayar lo concretado por el 01 (el agua) que salió el jueves en la Nocturna de Ciudad y el sábado en la Matutina de Santa Fe con las mismas cuatro cifras 8301.