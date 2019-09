El retorno de Diego Armando Maradona al país debido a su contratación para hacerse cargo de la dirección técnica de Gimnasia y Esgrima de La Plata, causó un verdadero revuelo en el club de la ciudad de las diagonales y, por extensión, al mundo futbolero vernáculo.



Ante semejante acontecimiento, sin dudas muchos apostadores habrán asociado la figura del mejor jugador del mundo con números afines a lo largo de la semana.



Y si no que lo diga el hincha tripero que accedió a una nota televisiva en la cual detalló que se jugó 1.000 pesos en las Quinielas Nocturnas de Ciudad y Provincia del jueves 5 de la siguiente manera: 900 pesos al 10 a los diez, y 100 pesos al 110 a los veinte. Conclusión, su jugada inspirada en D10S le reportó aceptables 4.650 pesos.



Pero tratándose “del Diego” es harto probable que muchos más quinieleros hayan jugado números relacionados con él. Por ejemplo, el 10 (la leche) le reportó buenos pesos al fanático del Lobo, pero también a aquellos que siguieron el ambo porque dio un espectacular triplete.



¡Diegooo, Diegooo…!



Recomendado por Me Juego, arrancó su serie el martes -cuando sonaba fuerte la contratación- en la Matutina uruguaya; siguió como se señaló el jueves en Nocturna bonaerense, y por último, se dio el sábado en la Nocturna santafesina.



También era factible asociar el 58 (el ahogado), su edad actual, indicado por Tres Para Ganar que “reventó” en la Nocturna de Ciudad del sábado. Y si bien falta bastante, la fecha de su cumpleaños, que es el 30 (Santa Rosa) de octubre (mes diez…), al que vemos copar la pizarra Vespertina de Córdoba también el sábado.



O de su nacimiento, año 1960, que se dio el jueves en Nocturna santafesina. Casi con seguridad otra “banda” de apostadores habrán optado por el 86 (el humo), año en que conquistó el Mundial de México. Y también, por qué no, por el 76 (las llamas), que es el significado correspondiente a Diego en la lista de los Nombres Propios.



El ambo en cuestión dio doblete al salir el miércoles en la Primera de Ciudad, y el día siguiente en Vespertina de Provincia.



Lobo suelto



Ahora, eso sí, los hinchas del Lobo habrán hecho generosas diferencias el miércoles, porque ese día el 56 (la caída) pegó un espectacular doblete.



Aconteció en la Primera de Ciudad y Matutina santafesina, y ocurre el ambo le corresponde al lobo en su Significado para los Animales. No queda decir más nada. Solamente... ¡Grande, Diego!