West Virginia, o Virginia occidental, según la traducción, es un pequeño estado de los Estados Unidos de América que limita al norte con Pensilvadnia; al noreste con el río Potomac, que marca el límite con Maryland; al sur con Virginia; al suroeste con los ríos Big Sandy y Tug Fork, que lo separan de Kentucky, y al noroeste con el río Ohio, en la frontera con el estado que lleva el mismo nombre que el curso de agua que hace de divisoria.

A su vez, se divide en 55 condados, y entre ellos aparece el de Fayette, cuyo principal núcleo urbano es Fayetteville. Y aunque es un sitio buscado por quienes ansían una forma diferente de vacacionar, ya que posee varios encantos que invitan a encontrar paz y tranquilidad, el sitio se hizo famoso hace 74 años, y no precisamente por algo que tuviera que ver con las festividades de fin de año o por un hecho agradable. En la víspera de la Nochebuena de 1945 un incendio devoró el hogar de una numerosa familia, los Sodder, que en un abrir y cerrar de ojos pasaron de los preparativos para una jornada navideña a vivir un verdadero drama: mientras los padres y cuatro de los hijos lograron salvarse del voraz siniestro, los otros cinco hermanos jamás volvieron a aparecer, ni muertos ¡ni, mucho menos, vivos!

Claro que en el medio hubo algunas circunstancias extrañas, como que los bomberos tardaron ocho horas en llegar, una escalera de emergencia que estaba fuera del lugar donde debía estar y otros movimientos sospechosos, antes de la tragedia, que resultaron inexplicables. ¿Fueron secuestrados? ¿Los abdujeron extraterrestres? ¿Cambiaron de plano y no pudieron regresar? Veintitrés años después de la tragedia la recepción de una extraña carta agregó más confusión al caso, que jamás se pudo clarificar.

Cómo fue la historia

Aquella noche del 24 de diciembre el matrimonio conformado por George y Jennie Sodder se dispuso a dormir para esperar la Navidad, mientras que algunos de los hijos más jóvenes les pidieron permiso a ambos para acostarse un rato después, ya que se encontraban emocionados por los regalos que abrirían al día siguiente, según las costumbres que se practican en casi todos los Estados Unidos. En ese contexto, y según los relatos de la época, coincidentes con el testimonio policial de la señora Sodder, pasada media hora de la medianoche se produjo una llamada telefónica que ella misma atendió.

Según explicó Jennie, del otro lado de la línea escuchó una voz femenina que se reía, mientras que, de fondo, se oían diferentes sonidos compatibles con una fiesta. Fue por eso que, al no reconocer de quién se trataba, supuso que era una llamada equivocada y decidió cortar y colgar el tubo. En ese momento, notó que las luces de otras partes del hogar continuaban encendidas y las ventanas estaban abiertas de par en par en el salón de estar. Pensó entonces que los chicos seguramente no habían hecho caso a la orden de sus padres de apagar y cerrar todo antes de retirarse a sus habitaciones a dormir.

Finalmente, optó por no darle demasiada importancia a eso, ya que quizá alguno aún estaba levantado y, después de todo, en algunas horas se celebraría la Navidad, por lo que, sin preocuparse, decidió regresar a su cuarto y acostarse a dormir. Sin embargo, la tranquilidad de la señora Sodder duró apenas unos minutos, ya que un enigmático ruido proveniente del techo volvió a sobresaltarla cuando estaba tratando de conciliar el sueño.

Ya hay fuego

Una vez escuchado el ruido que sobresaltó a Jennie, el olor y la presencia de humo comenzaron a sentirse con intensidad en la residencia, por lo que no esperó ni un momento más: despertó a su esposo, quien de inmediato se dio cuenta de que se había iniciado un incendio dentro de la casa.

Ambos entonces les gritaron a sus hijos, que dormían todos en el piso superior, para que salieran lo más rápido posible. Aun así, ni George ni Jennie tuvieron respuesta, por lo que ambos se imaginaron -los relatos testimoniales ante la autoridad policial, que llegó casi ocho horas después, fueron coincidentes- que ya habían salido, alertados por el humo y el fuego.

No están todos

Los esposos, al igual que cuatro de sus hijos, lograron escapar de las llamas y ponerse a resguardo, para observar atónitos cómo el fuego arrasaba con la residencia que con tanto esfuerzo, amor y dedicación habían levantado.

No obstante, la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. La angustia se apoderó de todos al darse cuenta de que los cinco hijos faltantes no estaban fuera de la casa, y nadie, entre quienes se habían acercado al lugar y las autoridades de bomberos que entraron en acción después para sofocar el fuego, los hallaría. En medio de la desesperación, George, con el miedo de que sus hijos aún estuvieran atrapados entre las llamas en el piso superior, intentó subir por una escalera de emergencia que solía estar a un costado de la construcción, pero cuando se acercó al lugar se sorprendió al ver que dicha escalera exterior (como las que suelen tener muchas casas en Estados Unidos) no se encontraba en su lugar. Esto lo hizo considerar que alguien -o algo- la había arrojado con anterioridad muy lejos de donde debía estar.

La ayuda de algunos pocos testigos que aseguraron haber presenciado eventos inusuales en la propiedad aquel día, sólo confundió más a los Sodder. De esa manera, nada pudo hacer George más que padecer, junto con su esposa y sus demás hijos, sin otra posibilidad que resignarse a que el fuego se apagara y pusiera fin a semejante calvario.

¿Sin rastros?

Desde el mismo momento en que se desató el incendio, y en el instante en que los Sodder se percataron de que faltaban los cinco chicos, todos pensaron lo peor: que habían fallecido incinerados. Sin embargo, una vez que los bomberos, sus peritos y las autoridades policiales arribaron al lugar -como ya indicamos, a las ocho horas de haberse iniciado el siniestro y cuando solamente quedaban cenizas y escombros humeantes-, no pudieron encontrar restos de ningún ser humano parcial o totalmente calcinado. Fue entonces cuando, principalmente George y Jennie, aunque también sus hijos que estaban a salvo, comenzaron a especular con que tanto Maurice como Martha, Louis, Irene y Betty habían logrado escapar a tiempo, aunque no se encontró rastro alguno que les diera a los investigadores una mínima pista de dónde pudieran llegar a estar.

Es cierto que, durante algún tiempo, los testigos del incendio insistieron en que esa jornada previa, incluso en horas de la noche anterior al incendio, había habido movimientos no habituales en la casa, pero nada bien determinado que pudiera constituirse en un hilo conductor que ayudara en la búsqueda a los encargados de dilucidar el caso. Lo más increíble fue que ni las diferentes investigaciones oficiales ni algunas otras oficiosas y de expertos de diferentes ciencias, como la parapsicología y la paranormalidad, que se interesaron en el tema, pudieron alcanzar algún viso de realismo o dar una vaga idea sobre el destino final de esos chicos.

Las investigaciones no se hicieron esperar, el matrimonio insistió durante años en la búsqueda para encontrar a sus hijos, lamentablemente sin éxito, aunque algunos sucesos dejaron abierta una probabilidad de que el incendio hubiera sido intencional, causado por secuestradores que se llevaron a los chicos y luego prendieron fuego la residencia con la idea de que, si fallecían los moradores, el secuestro pasaría inadvertido.

El enigmático hombre

Hay un punto respecto del que ni los padres ni los hermanos que salieron con vida del siniestro pudieron siquiera esbozar una explicación. Es que algunos vecinos del barrio dijeron que, por esos días previos al siniestro, habían visto deambular a un hombre. En especial les llamó la atención que esta persona parecía cruzarse a menudo con los chicos Sodder.

Asimismo, otros vecinos indicaron que aquella trágica noche pudieron observar que había alguien que lanzaba bolas de fuego hacia la vivienda. Este detalle, para nada menor, fue sustancialmente investigado por los peritos, ya que cada día que pasaba quedaban menos dudas de que no se trataba de un incendio accidental, provocado probablemente por un cortocircuito generado por algún aparato o conexión en mal estado, sino de uno provocado por alguien malintencionado que habría planificado estos movimientos. Incluso, otros vecinos, a regañadientes, llegaron a afirmar que, días después del enigmático incendio, los chicos habían sido vistos dentro de autos, en compañía de adultos, desconocidos por los pocos que se animaron a hablar.

Esto, si se suma a la llamada recibida por Jennie poco antes de iniciarse el incendio y al detalle de la escalera lateral derribada, llevó a pensar a los Sodder que alguien había planeado el crimen y que seguramente había secuestrado a sus hijos.

23 años después

En 1968 Jennie recibió una enigmática carta sin remitente alguno, proveniente de Central City, un condado del vecino estado de Kentucky. La mujer abrió el sobre y en su interior encontró la fotografía de un joven en cuyo reverso estaba escrito:

Louis Sodder

I love brother Frankie

Ilil boys

A90135

De inmediato los Sodder identificaron a su hijo Louis en el muchacho del retrato. Al reavivarse el sentido de pérdida que nunca les había permitido reencontrar la paz del hogar, George contrató a un investigador privado que rápidamente determinó que los números y letras escritos al final pertenecían a un código postal. Pero, para agregar más suspenso a esta ya de por sí misteriosa historia, el detective desapareció de manera imprevista poco tiempo después de desentrañar ese dato, y desgraciadamente ya no tuvieron más noticias de él.