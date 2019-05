Por Jorge Fernández Gentile

paranormal@cronica.com.ar

Si se consideran las informaciones recopiladas a lo largo del presente año, cuando ya han pasado cuatro meses de este 2019, los diferentes avistamientos de todo tipo de OVNIS a nivel global han tenido porcentuales diferenciados. Es que, mientras en todo el vasto territorio de América, así como en la lejana Oceanía, las apariciones de luces y extraños aparatos se han incrementado exponencialmente con respecto al mismo período del año pasado, en cambio, los números de casos vistos en Europa disminuyeron significativamente, sin explicaciones aparentes.

Asimismo, las cifras se mantienen estables en Asia y África, donde bastante seguido se reportan hechos que involucran a naves desconocidas. Lo cierto es que, como en el territorio estadounidense el aumento de avistajes ha sorprendido tanto a miembros de organizaciones gubernamentales (pese a que los siguen negando) como a sus pares de instituciones privadas, esto ha llevado a las autoridades de la Armada yanqui a evaluar la utilización de un protocolo de registro, amparados en cuestiones de seguridad nacional.

¿Cambio de rumbo?

Más allá de ciertas cuestiones, que tienen que ver con grandes desastres climáticos, y la inestabilidad política que hay en varios países de la región, con la efervescente Venezuela a la cabeza, el continente americano ha mostrado en estos últimos cuatro meses una frecuencia inusitada de apariciones de luces inexplicables y naves de desconocido origen han generado un sorprendente alerta entre los altos mandos de Marina de los Estados Unidos, al propiciar un protocolo de acción y registro, algo impensado en décadas pasadas, cuando las fuerzas armadas yanquis eran negacionistas con todo lo relativo al fenómeno OVNI. Los oficiales defienden la implantación de nuevas directrices porque, aseveran, “las incursiones pueden ser un riesgo para la seguridad militar”, según indican varias fuentes periodísticas. Hasta hace poco tiempo era común que este tipo de “incursiones” se ignoraran o, lo más probable, fueran ocultadas. Y cuando un oficial dejaba algún tipo de comentario o evidenciaba un registro, no se hacía un seguimiento o investigación exhaustiva, al menos puertas afuera. Sin embargo, así como la Agencia Aeroespacial (NASA) ha ido virando en sus apreciaciones, lo mismo parece estar sucediendo con los marines. Es que las autoridades ya están elaborando un borrador que establecerá las nuevas directrices que deberán obedecer los pilotos y otros profesionales cuando lleguen a ver lo que denominan elípticamente “fenómenos aéreos inexplicables”, en la particular visión de los altos mandos militares.

No por nada, se conoce oficialmente que desde hace unos pocos años los últimos gobernantes estadounidenses han mantenido la financiación de un programa secreto para investigar los casos registrados por el fenómeno OVNI entre 2007 y 2012. Esto, además, motivó el interés de los congresistas conservadores y demócratas por tener acceso a cierta información más pormenorizada. Algo que refrenda el interés no solamente militar, sino también político de quienes conducen la máxima potencia a nivel mundial.

Abrir el paraguas

“Ha habido numerosos relatos e informes sobre aeronaves no autorizadas o no identificadas que han ingresado o surcado algún sector en nuestro espacio aéreo en los últimos años”, indicó la Armada a través de una declaración que fue publicada por el periódico digital Político. En ese texto se infiere, además, que han sido consultados y se les ha requerido detallada información de parte de varios congresistas. Esto llevó a que los altos mandos de la inteligencia naval, así como numerosos pilotos, han advertido de los peligros que se están corriendo.

En ese contexto, uno de los principales portavoces de la Armada, Joseph Gradisher, debió aclarar los tantos ante requisitorias del siempre poderoso The Washington Post, uno de los medios más leídos y creíbles de Estados Unidos: “Por razones de seguridad y protección, la Armada de los Estados Unidos de América toma estos informes muy en serio e investiga todos y cada uno de los informes que se registran".

Quizás esta nueva mirada de los militares de la naval estadounidense vaya a contramano de las críticas que ha recibido desde décadas por prestar (relativamente) muy poca atención al fenómeno de los objetos voladores no identificados. Como se recordará, hasta hace apenas un par de años, los militares yanquis han alentado la cultura de que el personal no debía hablar de ello, dado que al hacerlo podrían perjudicar su carrera.

Chris Mellon, ex director de personal del Comité de Inteligencia del Senado, dijo al Post que el protocolo actual consiste en que si aparecen anomalías deben ignorarse en vez de explorarse. “En muchos casos (el personal militar) no sabe qué hacer con esa información, como los datos satelitales. Ellos ignoran (los datos) porque no es un avión o un misil tradicional”. Precisamente es para evitar este tipo de situaciones por lo que la Armada propone actualizar y formalizar el proceso de información sobre incursiones sospechosas.

El caso de San Diego

La nueva inquietud del protocolo anunciado surgió en 2017, cuando The New York Times publicó que el gobierno yanqui había invertido cientos de millones de dólares del presupuesto del Departamento de Defensa entre 2007 y 2012 en un programa secreto para investigar OVNIS. El Pentágono reconocería posteriormente la existencia del llamado Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. En uno de los videos a los que tuvo acceso el calificado medio se veía un objeto avistado en San Diego, California, que volaba contra vientos de más de 200 kilómetros por hora. Lo habían detectado los pilotos de dos aviones de combate F/A-18 Super Hornet de la Armada, que no lograban dar crédito a lo que veían.

En Europa es diferente

En cambio, los europeos, a través de diferentes entidades, tanto gubernamentales como del ámbito privado, han reportado que aunque no han dejado de producirse avistamientos de extrañas naves, los últimos registrados oficialmente suman porcentajes menores a los obtenidos en los últimos cinco años. Algunos observadores del fenómeno afirman que dicha baja en la problemática irresuelta se debe a que, justamente, Europa está atravesando un período en el que no se registran enfrentamientos bélicos de gran envergadura, ni tampoco existen choques armados de valía.

No por nada, sugestivamente, son el Reino Unido de Gran Bretaña y Francia donde se sumaron las mayores registros. Justamente en esas dos regiones no se han aplacado aún las manifestaciones de violencia (en el imperio británico, debido a las diferencias del Brexit, y en suelo galo, por la continuidad de los exaltados jóvenes que componen el movimiento de los chalecos amarillos), lo que podría ser el punto de atención de los misteriosos OVNIS.