Ala hora de jugar a la quiniela, muchos apostadores siguen una serie de cábalas que los ayuda a decidir qué números elegir. Como la escala de posibilidades es muy amplia, la mayoría de ellos trata de seguir un patrón que los ayude a decidir cuál será el ambo ganador para cierto día de la semana

Números y Destino, y gracias al testimonio de la agencia de Miguel, ubicada en la localidad de Temperley, explicaremos cuáles son las cinco cábalas más utilizadas al momento de jugar el ambo de la suerte.



SUEÑOS

Los sueños son la cábala más recurrente por parte de los apostadores. En reiteradas ocasiones la persona en cuestión sueña con algo en particular y decide apostar un número que esté relacionado a lo que idealizó la noche anterior. Al respecto el agenciero del sur bonaerense sentenció que “cuando una persona decide apostar a un sueño que tuvo nos explica qué soñó y a raíz de eso le recomendamos un número”. “Siempre tenemos una respuesta para todos los sueños. Cuando aparece alguien, por ejemplo, con un sueño erótico, tratamos de asociarlo a algún objeto que aparece en la lista de ‘sueños’ de la quiniela. Y a partir de ahí le confiamos un número acorde a lo que imaginó al dormir”, afirmó.



CUMPLEAÑOS

En el segundo escalafón se encuentran los cumpleaños. La mayoría de ellos eligen un patrón para apostar, y siguen la línea de los aniversarios de nacimiento de sus parientes más cercanos. Según Miguel, “por lo general el mismo día que cumple un familiar o amigo, el jugador llega y apuesta al día, a la edad del cumpleañero y algunos se animan a jugar las cuatro cifras del año de nacimiento”. Además agregó: “También, lo que se juega mucho son los cumpleaños de los famosos y efemérides. Sobre todo los que son fanáticos de alguna estrella de cine, fútbol o artista en general”.



DESGRACIAS

Cuando muere un famoso o hay un accidente grande a nivel mundial, los apostadores deciden jugar un ambo relacionado a lo sucedido. Y siempre les da buenos frutos a los que la eligen. “El día que cayeron las torres gemelas, muchos jugaron al 86 ‘el Humo’ por esa típica imagen que recorrió el mundo. Cuando algo así sucede es factible que el ambo relacionado salga al otro día”, sentenció.



DEPORTIVOS

En cuarto lugar se encuentran los resultados deportivos. Según Miguel “se juegan mucho los resultados de los clásicos más importantes del fútbol. No es muy común porque no se juegan todas las semanas esa clase de partidos pero cuando se disputan, al otro día el resultado de dicho encuentro es habitual que se juegue”.



COINCIDENCIAS

Las coincidencias de los números cotidianos de las personas es lo menos habitual. En un día particular, el apostador maneja ciertos números en su vida, ya sean tickets de supermercados, patentes de auto y horarios, entre otros. Y muchos, al encontrar coincidencias, deciden ir a su agenciero amigo y jugar ese número en particular. Al respecto, Miguel sostuvo que “las coincidencias de números se juega mucho también. Por ejemplo, una persona se compra un auto nuevo y en ese momento decide jugar el número de la patente o si se muda de casa juegan su nueva dirección”. Además agregó: “A su vez, es habitual que los apostadores jueguen las últimas cuatro cifras del documento; o los tickets de compras o boletas de impuestos”, cerró.