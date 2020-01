De la redacción

numerosydestino@cronica.com.ar



Vacaciones: palabra mágica que contempla el período de tiempo (breve, por cierto) en el que los laburantes aprovechan para desenchufarse de las obligaciones contractuales y horarias para dedicarse al ocio y al descanso, cualquiera sea el lugar elegido.



Pero para los que están inmersos en el mundo del escolaso, tales vacaciones son relativas porque quién que esté en un lugar turístico que, por lo general, tiene un casino, visitará con frecuencia sus instalaciones para despuntar el vicio.



Y, sobre todo, de cometer el pecado de olvidarse de jugar las boletas de Loto, Quini 6 y Telekino con los números que viene siguiendo desde tiempo inmemorial. Y ni hablar de aquellos que gustan palpitar los múltiples sorteos de quiniela desde el mediodía hasta la noche.



Entonces, lo mejor será evaluar ciertas posibilidades de, primero, sacrificar algunos minutos de vagancia para ir a alguna agencia y hacer las apuestas, y segundo, de tener presente algunas recomendaciones relacionadas con el entorno hedonista que están disfrutando con los tradicionales Sueños y Profesiones.



Por ejemplo, se empieza por viajar a los lugares elegidos, por lo cual corresponde el 52. Una vez establecidos, lo único que se piensa hacer es dormir (66) y descansar, así que hay que evaluar el 09 y, sobre todo, la cama, el archi conocido 04.



El Sol (37) es un factor que despierta sensaciones encontradas. Por un lado, si está fuerte no gusta por ser dañino, pero si no está, se escuchan muchos improperios al respecto.



Tal vez lo más buscado por los veraneantes es el mar (27), y también, sin querer o buscándolo, broncearse (65), algo que en su justa medida resulta “cool”. La arena (29) es, además de algo natural en las playas, es otro elemento que se destina para dormir.



Por otra parte, en las costas hay dos personajes muy típicos e infaltables en las temporadas. Uno es el guardavidas (58), digno representante de la seguridad, y el otro es el artesano (03), a los que vemos cargando sus productos de a cientos sin flaquear. Pero volviendo al tema que nos ocupa, el escolaso en vacaciones, “el” número por excelencia es el 69, los vicios como se lo conoce universalmente pero también como “el apostar”, según ciertas tablas centenarias elaboradas por matemáticos del Viejo Mundo en siglos pasados. Y, por más que se lo quiera soslayar al tema, el otro ambo que hay que tener muy en cuenta es el 21, la mujer, a las que se las observa con sus mínimos atuendos y alegran la vista con sus cabellos al viento y figuras bien bronceadas. A todas ellas... ¡Gracias, totales!



¡ A VICIARSE CON EL 69 !



Es el más salidor de las últimas segundas quincenas de enero.



Como se destaca en el tema principal, el 69 (los vicios) es el número más indicado para seguir en estos días de enero. Y las estadísticas así lo confirman, porque tomando el primer mes de sorteos de los últimos tres años, se observa que fue el más salidor con 13 cabezas. En efecto, el año pasado copó en Entre Ríos con cuatro bochos; en 2018 lo hizo en Córdoba con igual cantidad de salidas y, por último, en 2017 lideró en Ciudad con cinco impactos. En segundo lugar se ubicó el 84 (la iglesia), con nueve encabezamientos. Este ambo se hizo fuerte en 2017 y, coincidentemente, también fue pródigo en Entre Ríos, donde apareció cinco veces, una más que en Provincia. Y completando la "trifecta", surge el 32 (el dinero), con siete apariciones en 2018, y vaya que no es un dato menor que también fue en Entre Ríos donde mejor se comportó con cuatro cabezas, seguido por su "vecino" Santa Fe, con una menos.