Mañana se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, en justo homenaje a los Mártires de Chicago. Y como no girarán los bolilleros, habrá que probar “puntería” en el día de hoy y el jueves 2 teniendo en cuenta, además de nuestros conocidos y eficaces datos, algunos numeritos relacionados con la fecha y el acontecimiento histórico.



Por ejemplo, se cumple el 133° aniversario (¡qué lindo terno!) de aquella gesta obrera en reclamo por las ocho horas diarias de trabajo, acontecida en 1886 (para salvarse en forma con estas cuatro cifras). Como bien se sabe, fue el día 01 (el agua) del mes 05 (el gato) y, vaya trágica casualidad, fueron ocho los obreros sentenciados por aquella protesta: cinco condenados a muerte, y tres a cadena perpetua.



Otro elemento a considerar es lo que marca la tabla de los Sueños, no la de las Profesiones en forma particular (ver tabla de la página 2) que ya es bien conocida y muchos apostadores siguen con fe cuando les toca “su” día, sino la general. La misma indica que el 09 es el ambo correspondiente al “laburante” por todo concepto y cualquiera sea su especialidad.



A tener bien presente todos estos numeritos a la hora del fichaje. Más salidores recientes Pero las estadísticas también tienen algo que aportar para la siempre difícil pero regocijante tarea de acertar. Tomándose en cuenta los tres últimos años de las fechas de sorteos antes citadas, resulta que el 73 fue el ambo más salidor.



En efecto, el hospital o el rengo, según se prefiera, apareció en cuatro oportunidades en los 84 sorteos efectuados, que resultaron menos de los habituales dado que el 30 de abril de 2017 cayó domingo. El año pasado salió el día 2 en la Primera santafesina, y en 2017 lo vemos copar ese mismo día la Nocturna uruguaya. Pero en 2016 se registra el hecho más curioso de su comportamiento: tanto el día 30 como el 2 se coronó en los sorteos Vespertinos de la cordobesa.



Atención con este dato porque puede producirse un llamativo triplete… ¡y no hay que quedarse afuera!



Ranking



Luego, en la lista de más generosos, se enjolonan con tres salidas el 00 (los huevos), 14 (el borracho), 20 (la fiesta), 68 (los sobrinos) y 91 (el excusado), a los que también se deberán considerar como potables para que “revienten” a la cabeza.