Cada año soñamos con hacernos millonarios jugando a las distintas opciones de juegos poceados (como nuestros Loto, Quini 6 o Telekino). Aunque, por ejemplo, las loterías de billetes de España son de las más conocidas y populares en el mundo, se puede encontrar otras variantes con grandes premios y que gozan de gran popularidad.



Estas son algunas curiosidades que dejan algunos juegos del mundo:



Un pago o cuotas



La lotería Powerball en EE.UU. permite a los ganadores optar por cobrar la totalidad del premio de una sola vez o recibir un primer pago de forma inmediata y el resto en 29 cuotas anuales, más intereses.



Esta apuesta es famosa por haber entregado el mayor premio de la historia: 1.580 millones de dólares que se repartió entre 3 acertantes el 13 de enero de 2016.



Los boletos de Powerball tienen un costo de US$ 2 y se pueden comprar con casi todos los expendios de Colorado.



El juego consiste en acertar cinco números entre el 1 y el 69 (bolas blancas) y uno entre el 1 y el 26 (bolas rojas), que se obtienen de dos máquinas diferentes. Muy fácil, ¿no?



La más grande de Europa



EuroMillón es de las loterías que más se destacan en el mundo porque es la más grande de Europa. Aquí se deben elegir cinco números entre 50 y, además, otros dos números estrellas entre el 1 y el 12. Este juego se sortea los martes y los viernes en París desde 2004 y está organizado por entidades encargadas de los juegos de azar de varios países comunitarios. Cuando comenzó en 1996, llevó el nombre de «El gran juego». En 2002 se le dio su nombre actual. Al igual que el Powerball, ofrece dos formas de pago a los ganadores del premio mayor: de una sola vez en efectivo o en 30 cuotas anuales.



Ayuda a obras de caridad



La Lotería del Vaticano no solo está a favor de las loterías si no que, incluso el actual Papa Francisco llevó a cabo un sorteo de lotería cuyos fondos se destinaron a obras de caridad. Se lama «Lotería de beneficencia para las obras de caridad del Santo Padre». Es de reciente creación y está destinada a reunir fondos para ayudar a las personas sin hogar, a los desprotegidos que en la época de invierno sufren con mayor crudeza las consecuencias de las bajas temperaturas. El que consiguió el primer premio ganó un Fiat Panda todoterreno de color blanco que, como el resto de objetos que se sortearon, fueron regalos recibidos por el Pontífice en los últimos 12 meses.



Para obtener residencias



Todos los años se celebra la lotería de «Green cards» (residencias) en Estados Unidos, conocida también como sorteo de visas de la diversidad. La participación en la misma es gratuita. Cada año se sortean 50.000 visas de diversidad, que se conoce por sus siglas en inglés como DV pero que a pesar de su nombre son tarjetas de residencia. En octubre se abren los plazos para inscribirse y a principios de noviembre se cierran. En mayo del año siguiente comienzan a listarse los ganadores y a procesarse las tarjetas de residencia y en septiembre de ese año ya está acabada toda la tramitación para que los ganadores puedan emigrar a Estados Unidos.