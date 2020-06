Para una pareja que convive en un mismo techo (novios, matrimonios o las formas que usted quiera imaginar), mantener relaciones sexuales no presenta muchas dificultades en este tiempo de encierro prolongado por la pandemia del Covid-19, aunque haya condicionantes que no deberían complicar la relación, tema que ya se trató la pasada semana en este suple, pero que necesita de otra mirada. Porque esta nota va dirigida a quienes viven en sitios distintos de donde lo hace su ser amado, o aquellos que recién empezaban a conocerse más íntimamente cuando estalló el coronavirus y todo lo detuvo. Para innumerables jóvenes o no tanto, que iban modelando una historia o reanudaban otro camino, este distanciamiento ha sido y es desde entonces mucho más complejo e impone una pregunta: ¿Cómo hacen ellos para intimar?

Opinión calificada

El psicólogo y sexólogo Mauricio Strugo (M.N. 41.436), especialista en vínculo, le explicó a "Crónica" que "a aquellos que por la pandemia les ha tocado estar separados, o que quizá recién se estaban conociendo o tenían una relación en donde cada uno vivía en sitios distintos, lo que se les recomienda es que no se vean, por una simple cuestión de preservarse del contagio".

.

"Es verdad que la recomendación (del Ministerio de Salud) fue hecha al inicio de la pandemia y que llevamos muchos días de confinamiento, entonces, la gente de a poco busca maneras de encontrarse, por hartazgo, soledad o ansiedad, y busca formas. Lo recomendable cuando hay un mal que contagia, si no estamos conviviendo y no hay absoluta seguridad de lo que hace la otra persona, es tener una sexualidad virtual, vía mensaje, videollamada, y así nos preservamos de enfermarnos. Mucha gente está recurriendo a la virtualidad para tener una videollamada, en las que cada uno fantasea con el otro, tienen una relación donde se van provocando y van generando la excitación en cada uno de su parte, donde por momentos se pueden mostrar sus partes íntimas. Cada uno recurre al autoerotismo y eso se puede lograr, si se está dispuesto a entender que la sexualidad no es algo sólo basado en la penetración. La sexualidad es mucho más amplia que un coito. Si entendemos esto, podemos ampliar nuestra mirada sobre la sexualidad y entender que la masturbación es parte de esta, como el sexting, como se conoce a la práctica sexual virtual, que es mandarse fotos, compartir videos, hacer llamadas eróticas. Esta práctica hoy se hace mucho, y resulta eficaz".

Autosatisfacción

Con relación a la masturbación en las redes sociales, Strugo (@mauriciostrugo) indicó que "está en un pico muy alto y eso es muy bueno, porque aunque estamos en una época en la que la sexualidad sale a la luz, y se empieza a enseñar a los chicos educación sexual integral cada vez más; igual, sigue siendo un tabú, sobre todo en las mujeres. Este tipo de prácticas permite que se igualen hombres y mujeres, y estas puedan conocer más sus cuerpos, para después, cuando puedan tener una sexualidad en vivo con alguien, saber que le gusta conocer su cuerpo".

El paso de los meses hace que la gente se arriesgue a encontrarse, y esto conlleva extremar cuidados: "Hay gente que entendió que la forma de cuidarnos es quedarse en casa. Pero el tiempo pasa y, si bien no lo recomiendo, sucede que muchos se toman libertades y prueban, buscan cómo ir, intercambiar casas, verse y en algún punto corren riesgos".

.

Strugo agrega que "si voy a la casa de otra persona, puedo contraer el virus y me tengo que hacer responsable de las consecuencias y de mis actos". "Transitando, estoy transportando la posibilidad de que tenga el virus y transmitirlo, al considerar que en relaciones con personas que no se conocen tanto, quizá se están descubriendo, como para las parejas que conviven, es tomar medidas precautorias: así como cuando se sale a la calle y luego hay que lavarse las manos, lo mismo es con el sexo. Se recomienda higienizarnos bien, para tratar de tener cuidado como transmisores del virus, ya que aún no está comprobado que los fluidos sexuales transmitan el virus, pero sí la saliva", opinó.

Todo cuenta

"Hay que tener cuidado, porque las manos pasan por distintos lugares y después van a la boca o a distintos orificios y puede pasar cualquier bacteria. Por eso hay que tener cuidado y cultura de higienización en la sexualidad, y tomar todas las medidas para que no sea posible contagiar el virus. Es que, si nos vamos a besar y la otra persona estaba infectada, probablemente también me infecte a mí", explica el psicólogo, que finalizó diciendo: "El argentino tiene necesidad de contacto, esa cercanía que quizás en países europeos no se da tanto. Somos de dar besos y abrazos con amigos y conocidos y nos desesperamos mucho más por lo que es cotidiano". Un tema que habrá que atender. Sólo habrá que animarse a ponerlas en práctica.