Porsalud@cronica.com.arEn plena temporada invernal llegaron a los comercios las ansiadas rebajas. Los carteles de “sale” se multiplican y las vidrieras se inundan de números gigantes que prometen descuentos de hasta un 70%, a pesar de que esas cifras rara vez son reales.Y aunque los días fríos seguirán haciendo de las suyas durante unos meses más, gracias al calendario de la industria de la moda (que no siempre va de la mano con el clima), existe la oportunidad de adquirir prendas de invierno a precios rebajados en plena temporada. La época de liquidación es un excelente momento para aprovechar y adquirir básicos, clásicos atemporales y, por qué no, esas botas alucinantes con las que soñaste durante un mes.Pero también puede suceder que, ante semejante cantidad de ofertas y promociones, hasta la persona menos consumista se convierta en una verdadera loca por las compras . Para evitar futuros arrepentimientos, y resúmenes de tarjeta abultados, sigue estos consejos para aprovechar al máximo las rebajas de invierno.En términos generales, las mejores inversiones siempre serán los básicos y clásicos, que no necesariamente significan lo mismo. Una camisa blanca, un saco, un pantalón negro, un jean, un trench, un sweater, una pollera de tono neutro y unas botas o zapatos combinables y cómodos, son prendas que no pueden faltar en ningún guardarropa.Hay que optar siempre por cortes clásicos y evitar esas tendencias de temporada que probablemente desaparezcan el año entrante. En cuanto a los colores y texturas, será mejor elegir aquellos que sean más fáciles de combinar como el blanco, gris, negro, beige, azul y marrón. Una forma de amortiguar el gasto es buscar calidad y apuntar a la versatilidad de las prendas. Una cualidad que poseen esos ítems, que sirven tanto para invierno como en primavera u otoño.En este caso, la clave está en seleccionar telas no tan pesadas y que se adapten a diferentes ocasiones. Los productos en los que más conviene invertir durante las rebajas de invierno son los abrigos. Durante la temporada los precios que pueden alcanzar son impagables, por eso conviene esperar a las ofertas para elegir un tapado o campera que utilizarán durante años. Es clave seleccionar tonos neutros y atemporales, así como también cortes rectos que sean funcionales al estilo y guardarropas de cada uno. Por último, es fundamental realizar una pequeña investigación previa a la compra final.Hay que tener en cuenta cuánto se está dispuesto a gastar, y qué ofertas y promociones ofrece cada comercio en base al medio de pago que se utilizará. Sucede a veces que, en el afán de aprovechar un gran descuento, se desembolse una cantidad de plata que el presupuesto no permite.Aunque a muchas personas les encanta tener una segunda opinión a la hora de comprar, nadie conocerá mejor que uno mismo, qué prenda te beneficia más o cuál es tu estilo.La salida compartida en búsqueda de ropa puede resultar una verdadera pérdida de tiempo, sobre todo si ya tenés en claro qué es lo que necesitás. Por otro lado, no hay que dejarse llevar por la ansiedad que generan los carteles y avisos con descuentos . No siempre es necesario gastar sólo porque un producto esté rebajado, mucho menos cuando se trata de prendas que están muy de moda pero que no podrás utilizar el día de mañana o que no se adaptan al estilo de tu closet.Asimismo, se debe prestar atención a las políticas de cambios y devoluciones de las tiendas. Hay liquidaciones que son finales, por lo tanto, pueden tomarse su tiempo para revisar bien la ropa y el talle antes de confirmar la compra. Por último, el mejor consejo es hacerse unas preguntas a sí mismo antes de adquirir nuevos ítems. ¿Me favorece la prenda?, ¿representa mi estilo personal?, ¿cuándo la podré usar?, ¿la puedo combinar con otros ítems del placard? Y finalmente, la más importante: ¿podré afrontar el gasto y la financiación?Los diseñadores independientes también ofrecen descuentos alucinantes. Visitá sus redes sociales para enterarte de las fechas en que realizan ferias con precios mucho más bajos que las marcas comerciales.Pónganse de acuerdo con una amiga o hermana y aprovechen los precios al por mayor en la calle Avellaneda. Datazo: sobre Helguera hay tiendas con prendas muy cancheras y a precios increíbles.La época de rebajas es una excelente oportunidad para aprovechar y renovar la ropa íntima. Aunque no sean los ítems más buscados, su funcionalidad los ubica al frente de la lista de prioridades.