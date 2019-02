Por Gabriel Arias

Uno de los momentos más emotivos, esperados e intensos en la vida de un ser humano, es cuando se produce el embarazo, cuanto más allá del nerviosismo y la expectativa que esto trae, la familia concentra toda su energía en cuidar la llegada de ese bebé que traerá felicidad en una casa. Sin embargo, para que esos meses no sean un dolor de cabeza, evitando complicaciones para el niño y la futura mamá, hay varios consejos que se pueden tomar en cuenta para llevar una gestación tranquila y sana.

En primer lugar, hay que contemplar que no solamente la salud física incide en el normal desarrollo de un embarazo, sino también el bienestar psíquico y emocional. La doctora Cecilia Avancini (jefa pediátrica de Vittal) dió una serie de recomendaciones que debe seguir una mujer durante la etapa de gestación para sentirse bien, minimizar los riesgos en el parto y contribuir con la salud futura de su hijo o hija.

Una de los principales items a tener en cuenta tiene que ver con la comida y la bebida que ingiera una mujer en esta particular situación de su vida, a la cual se sugiere llevar una dieta equilibrada y moderada, rica en ácido fólico, hierro y calcio, pero reducida en grasas. Además, se debe tener en cuenta que una mujer embarazada requiere solamente 300 calorías adicionales por día, por lo tanto, el mito de que hay que “comer por dos” es falso.

Qué se debe comer

Es igualmente esencial incorporar verduras, frutas, cereales, lácteos y legumbres, mientras que el aporte diario de proteínas de carne y pescado (no crudos) ayudará a que el bebé crezca sano y la mamá no aumente de peso en exceso. Hay que beber la suficiente cantidad de agua (dos litros por día) y disminuir la ingesta de té, café y gaseosas. En tanto, alcohol, drogas y medicamentos que no hayan sido indicados por el médico están completamente contraindicados. Los otros puntos en los cuales es muy importante estar atentos, son los siguientes: Tomar los correspondientes suplementos vitamínicos prenatales: “El médico recomendará suplementos que contienen ácido fólico y hierro. Los primeros son necesarios para reducir el riesgo de malformaciones congénitas del tubo neural, como la espina bífida. Por otra parte, durante el embarazo aumenta el requerimiento de hierro en el organismo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre”.

Hacer ejercicio y mantenerse activa: “Hay ciertas actividades muy recomendadas para las embarazadas como caminar, practicar yoga, pilates, natación o ejercicico con pelotas gigantes. Sin excederse en esfuerzo, el ejercicio controlado beneficia a la mamá y al bebé durante el embarazo, y ayudará a la mujer a recuperar más rápidamente su peso una vez que nazca el bebé”.

Cigarrillos, out

No fumar: “Fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de un aborto espontáneo, retardo de crecimiento, desprendimiento de placenta y parto prematuro. A su vez, hay estudios que han encontrado una relación entre el fumar y un incremento en las probabilidades de tener un bebé con el labio leporino y el paladar hendido”.

Asistir a todas las visitas médicas establecidas: “Ir a todos los controles médicos y seguir las instrucciones del obstetra, quien indicará las pruebas prenatales correspondientes, es primordial. Asimismo, estos estudios aportarán tranquilidad y constituirán el acercamiento inicial al bebé, ya que con las ecografías tendremos sus primeras imágenes”.

Usar ropa adecuada y sobre todo, mimar su mente: “Se recomienda el uso de calzado e indumentaria cómodos, sin descuidar el estilo al que está acostumbrada la futura mamá, dado que priorizar su autoestima contribuye al normal desarrollo del embarazo. Por su parte, buscar actividades que aporten tranquilidad y hacer ejercicios de relajación ayudará a sentirse mejor, al igual que hacer actividades que gustan como ir al cine, leer o salir. Y un buen descanso durante el embarazo es muy importante, ya que el organismo está haciendo un sobreesfuerzo para aportarle al bebé todo lo necesario para desarrollarse”.

Cuidado de la piel: “En el embarazo se deben aplicar cremas solares protectoras para evitar la aparición de manchas, porque, por acción de las hormonas, en esta etapa la piel sufre alteraciones como la hiperpigmentación. También hay que utilizar cremas antiestrías, que previenen la aparición de cicatrices como resultado del estiramiento de nuestra piel, con especial atención durante los meses finales, cuando la piel se estira a ritmo muy rápido”.

Agendar una cita con el dentista: “No hay que olvidarse de la higiene y la salud bucal, o sea, cepillarse los dientes después de cada comida, usar hilo dental y visitar periódicamente al dentista. Los cambios hormonales en el embarazo pueden hacer más susceptible a las enfermedades de las encías como la gingivitis y, a su vez, cada vez hay más evidencia de la correlación entre al gingivitis avanzada, o periodontitis, con el parto prematuro y los bebés de bajo peso al nacer”.

Clases de preparación

Si bien ya fueron indicadas varias recomendaciones para poder llevar un embarazo adelante de la mejor manera, tanto para la futura madre como para el bebé, existe también otro punto importante a tener en cuenta para las mujeres que están en la “dulce espera”: las clases de preparación al parto. Es interesante y a la vez educativo “asistir a las clases de preparación al parto porque sirve para adquirir conocimientos y conciencia sobre los cambios en el cuerpo de una mujer, y conocer todos los conceptos sobre las fases del parto, la higiene del bebé o la lactancia puede ayudar a las mujeres a sentirse más preparadas para lo que se avecina meses más adelante.

En la medida de lo posible, sería bueno compartir estas actividades con la pareja, ya que esto desembocaría en una mayor unión e inclusión entre los cónyuges, afirmando sus vínculos con el bebé”. Si bien esta es una actividad optativa para la mujer, es algo recomendable que valdría el esfuerzo poder llevar a cabo y compartir con el otro, en pos del futuro integrante que se acerca a la familia.