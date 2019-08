Ya abandonamos el opuesto y estamos en pleno codo final de este ajetreado año y, por lo tanto, corresponde hacer un repaso con respecto a los que se “la llevaron en pala” durante el mismo. No, no se trata de lo que pueda uno imaginarse. Para eso están los Juzgados.



Concretamente, el resumen contiene a aquellos iluminados apostadores que pasaron al frente acertando un premio grande de los distintos juegos poceados que se comercializan en el país. Lamentablemente nuestra moneda viene perdiendo por nock out ante el dólar desde hace bastante tiempo, pero si se pasa por alto este importante detalle, se podrá comprobar que igualmente fueron muchos reconfortantes millones.



Al tope del ranking se ubica el puntano que en mayo se llevó 283 millones al acertar el Loto Tradicional, siendo el tercero que logra esa hazaña. Le sigue un ganador del Telekino que compró su cartón en Junio en Villarino, en el Sur bonaerense, y que lo canjeó por 133 millones, récord para este sistema.



También en Junio, un vecino de Barrio Norte, en CABA, embocó el Quini 6 Tradicional y se alzó con 112 millones. Pero este sorteo tuvo más ganadores. En la Segunda, dos boletas se cotizaron a 44 millones cada una. Se jugaron en Oberá y Villa Ocampo. Y esa misma jornada, domingo 23, el Brinco arrojó un ganador de 71 millones, que fue récord y le correspondió a un porteño de Retiro.



Rosarinos millonarios



Cifras muy parecidas se llevaron un par de rosarinos. Importantes 94 millones se llevó un residente a mediados de Abril, al descifrar la Revancha del Quini 6, mientras que mucho antes, en Febrero, explotó la Revancha y un solo apostador se hizo acreedor a 92 “palitos”.



En Marzo, la suerte viajó a Paraná, cuando un afortunado acertó el Quini 6 Tradicional y se adjudicó la suma de 81 millones. Ya en el presente mes, un solitario apostador de la localidad de Guaymallen, Mendoza, también embocó el Tradicional del Quini 6 y por esto se quedó con 70 millones.



Un poco menos percibió el bonaerense de San Martín que a principios de años, en Enero, enhebró los seis números de la Segunda del Quini 6 y pasó por caja para recibir salvadores 68 millones.



Por último, siempre tratándose de premios grandes, el más significativo para estar incluido en la lista es el también bonaerense pero de Chilavert, que en Febrero se hizo acreedor a 34 “palitos” gracias a la Segunda del Quini 6.



De este compilado se desprende que en lo que va del año los distintos juegos entregaron ¡1.126 millones de pesos! solamente en premios significativos, es decir que el monto podría ascender a cifras para el asombro si se sumaran las recompensas de “unos pocos millones”. ¡¿Quién pudiera?!