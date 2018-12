Semana muy particular es la que estamos transitando. El próximo lunes es Nochebuena, el martes Navidad, y estas fiestas de fin de año, más allá de lo espiritual, despiertan distintas sensaciones.



Crisis mediante, muchos no podrán festejar como quisieran, pero tal vez sea cuestión de pedirle “al Barba” una manito para poder embocar algún (¡o algunos!) número que permita pasar esa noche de mejor manera, bien servida y mejor regada, rodeada de familiares y amigos.



Pues bien, más allá de cábalas, hechos históricos o personales (todo es válido para acertar), están las estadísticas, guías insustituibles que casi siempre deparan buenos resultados.



En el siguiente análisis, correspondiente a las semanas previas de los últimos tres años a la fecha navideña, se podrá constatar los ambos que más veces resultaron favorecidos que, por qué no, bien podrían reiterarse.



En el año 2015, la estadística abarca desde el 21 al 24; en 2016, del 19 al 24 y, por último, el año pasado del 18 al 23. Para todos los casos se tomaron las cabezas surgidas en Nacional/ Ciudad, Provincia, Santa Fe y Montevideo, más Córdoba de los miércoles, Santiago de los viernes, y Mendoza para los sábados, porque así funcionaba la “rueda” por aquellos tiempos, no como el presente que abundan los sorteos diarios de casi todas las loterías.



En la tabla anexa se puede comprobar que las decenas más reacias fueron la del cero, diez y sesenta, con muy pocas apariciones, mientras que los números que más satisfacciones dieron fueron el 24, 44, 74 y 80 con media docena de salidas cada uno, un sugestivo cuádruple empate. Con respecto al caballo, la cárcel y el negro, sus comportamientos fueron bastante parejos en esas tres semanas. No aconteció lo mismo con la bocha, ya que se dio una sola vez en 2015; ninguna en 2017, y cinco en 2016, algo bastante infrecuente, por cierto.



Pero un dato que realmente llama poderosamente la atención con este ambo, es que salió tres veces en Provincia, una en Nacional/ Ciudad y la restante en Santa Fe. En el caso de la Bonaerense, se dio el martes 20 en la Primera y Nocturna, y el viernes 23 en la Primera. Pero lo más interesante es que en la Nocturna del martes 20 y en la Vespertina de Nacional/Ciudad del día siguiente, se repitieron las mismas cuatro cifras 6980… ¡creer o reventar!



Ahora se viene otra dura batalla contra el azar (¡y por el pan dulce!). Entonces es dable prestarle mucha atención a este resumen y, obviamente, a las guías semanales, para tomar una decisión y esperar que la elección lleve a las ventanillas de cobro.