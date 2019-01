De los 120 millones que repartieron los poceados, el Quini 6 fue el más generoso.

"Año Nuevo, Vida Nueva", reza el viejo refrán, al que podríamos agregarle "Ilusiones Nuevas". Es que todos los comienzos de año traen aparejados esperanzas, entre otros deseos, de mejorar la calidad de vida económicamente hablando. Y una buena opción para lograrlo, difícil pero nunca imposible, es probando suerte en las distintas variantes de escolaso que hay en oferta. Y si no, que lo digan los que en estos pocos días del flamante año ya dieron un importante paso al frente al acertar distintos juegos que les reportaron cifras harto reconfortantes: nada menos que ¡123 millones de pesos!



Por caso, el iluminado apostador de la localidad bonaerense de San Martín, que jugó su boleta de Quini 6 en la agencia "Los 3" de la calle Mitre 3980, cuyos pronósticos le permitieron arrasar con el pozo formado en La Segunda de suculentos 68.385.296 pesos el pasado jueves 3. Su titular, Álvaro Lorenzo, habló con los medios y dijo que trabaja hace 22 años en la zona, aseguró que "es imposible saber quién es el ganador, porque hay mucha clientela y, sobre todo, gente que viene a trabajar al municipio y/o está de paso". Agregó que "lo que me alegra es que venimos bien, ya que hace un tiempo vendimos un Telekino y una Revancha del Quini con muy buena plata, y ahora este premio, superior a aquellos". Cabe recordar que el Quini 6 despidió 2018 con un premio muy parecido al del presente. Fue el jueves 27 de diciembre, cuando 65 millones fueron a parar al bolsillo de un vecino de Melchor Romero, en La Plata, que embocó la Revancha. Pero el domingo siguió el reparto de felicidad por parte del juego santafesino, ya que un lugareño de la localidad de Moisés Ville, que apostó en la agencia de San Martín 52, se hizo acreedor a 15 millones de nuestra moneda. Es decir que, en diez días del año anterior y del presente, el sistema entregó fabulosos 148 millones de pesos. ¡Una barbaridá…! , al decir del "Bambino" Veira.



Claro que el Loto porteño no se quedó atrás en la acción de repartir dinero. En su debut de los días sábado, en este caso el 5, un lugareño de San Fernando acertó los seis números del Tradicional pero le faltaron los dos Jackpot; por este motivo debió "conformarse" con 10 palitos, 9.966.580 millones para ser exactos. Y este "estreno" vino con suerte por duplicado, ya que un mendocino se hizo acreedor de los 5 millones de pesos que asegura la lotería, porque también embocó los seis números sin Jackpot en la modalidad Desquite. Y como bien se sabe, esta lotería organiza la Quiniela Poceada, que el jueves 3 arrojó un ganador con ocho aciertos y por eso se llevó nada menos que los 25 millones que se habían acumulado, fruto de numerosas pifiadas.