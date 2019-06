Una semana por demás atípica fue la precedente en cuanto a lo que depararon los multimillonarios juegos poceados.



Acostumbrados a que, por lo general, se anuncien sucesivas veces que los principales premios queden vacantes (y en algunos casos por varios meses), en los últimos sorteos la mano vino cambiada y hubo nada menos que ¡11 ganadores! en los distintos juegos, cifra bastante infrecuente, por cierto.



Cifras asombrosas



Tanto el Quini 6 como el Brinco santafesinos, al igual que el Loto porteño y el Telekino tucumano repartieron múltiples alegrías, a tal punto que los afortunados, entre todos, embolsaron la friolera de ¡322 millones de pesos!, que convertidos a la verde moneda son 7,4 millones. ¡Cuánta envidia, ¿no?! Cronológicamente, el reparto comenzó el miércoles 19 en el Quini 6, ya que una boleta confeccionada en la localidad santafesina de Alcorta embocó la Revancha y se llevó el pozo base de 10 millones de pesos. Pero el aluvión de aciertos de este juego se dio el pasado domingo 23.



Un apostador de CABA descifró el Tradicional y se hizo acreedor al súper pozo de ¡112 millones! Además, dos afortunados embocaron La Segunda y, por lo tanto, al repartirse el pozo cada uno se llevó casi 44 millones. Los iluminados son de Oberá (Misiones) y Villa Ocampo (Santa Fe). Claro que no todo terminó aquí. En la modalidad Siempre Sale otro dúo de agraciados jugadores tuvo pálpitos certeros y también debieron compartir lo acumulado. Fueron de Paraná (Entre Ríos) y de Alderete (Tucumán), y recibirán una recompensa de 2,7 millones por barba.



¡Hubo Brinco!



Asimismo, y tras ¡ocho meses! de vacancias, el Brinco “tuvo compasión” y benefició a un vecino de CABA. Desde Octubre pasado, cuando un sanjuanino ganó 25 millones, no se pudo acertar este otro juego santafesino. Por lo tanto juntó ¡71 palitos! y todo este dineral fue a parar al mago de turno que, a partir de ahora, no solamente podrá darse todos los gustos sino también jactarse de haberse llevado el pozo récord de este sistema.



Telekino generoso



Y nuevamente el Telekino fue noticia. Como se recordará, hace apenas dos ediciones entregó su recompensa récord de 133 millones a un bonaerense de Villarino. Y anteayer otra vez salvó a un residente en Buenos Aires (no se informó la localidad), cuyo cartón se cotizó a importantes 19 millones.



El Loto aportó lo suyo



Por último, el Loto no quiso ser tan “mezquino” como acostumbra ser y entregó sumas inferiores pero no menos satisfactorias. El sábado 22 hubo dos acertantes con “6 aciertos sin Jackpot” en el Tradicional y cada uno se hizo acreedor a 4,9 millones, mientras un solitario ticket embocó lo mismo pero en la modalidad Desquite y percibirá 5 millones.