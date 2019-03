Santiago del Estero

Conmoción en Ojo de agua, Santiago del Estero, por la presencia de un objeto luminoso en el cielo.

Alrededor de las 15 del 11 de febrero pasado, un grupo de adolescentes que andaban paseando en bicicleta, divisaron en el cielo un destello de luz brillante que llamó su atención. Se detuvieron en su paseo para poder ver con detenimiento el paso lento de un objeto que se acercaba. Era de tan grandes proporciones que los dejó sin aliento. Sonia, una de las chicas, tomó con su celular un par de fotos para poder luego compartirla, según sus dichos, con sus padres, su hermano y sus primos.

Un disco luminoso (Chumbicha)

Relata el doctor Lazcano Colodrero: “Nosotros veníamos desde Catamarca hacia Córdoba en un coche de alquiler. Habíamos ido por trámites oficiales; yo era director del Museo Marqués de Sobremonte de la ciudad de Córdoba y regresábamos a ésta en la noche del 11 de diciembre. Fue un viaje muy rápido, salimos de Catamarca bastante tarde (después de cenar, alrededor de las 2 de la madrugada, ya del 12 de diciembre), y tras superar una curva, mi señora me señaló sobresaltada: ´¡Mirá, mirá esa estrella!´ y respondimos, ´¡Eso no es una estrella!´era un disco rosado que descendía verticalmente con tal rapidez que apenas hubo tiempo para mirarlo, para asombrarnos y para hacer algún comentario sobre su eventual naturaleza”. Lo interesante es que el descenso no fue de caída, sino de movimiento veloz e irregular. “Como estábamos cerca de Chumbicha, pensé que podía tratarse de un experimento espacial, pero lo descarté, ya que por entonces los lanzamientos eran muy primarios. La observación duró segundos, la luz cayó y desapareció en el suelo, en un lugar inesperado, lleno de árboles, entre cerros” (Suponemos que la expresión “cayó en el suelo”, quiso significar que se perdió en el horizonte).

Tucumán

Un OVNI fue fotografiado en la localidad de Amaicha del Valle, Tucumán. Un fotógrafo llamado Francisco Leal, la tarde del 9 de junio del 2018, alrededor de las 17.41 estaba supervisando un proyecto en el paraje conocido como “El Remate” en la referida localidad, para la autoridad provincial que incluía la creación de una instalación de agua potable. Leal decidió tomar algunas fotos del proyecto con su celular Galaxy S8, que cuenta con una cámara con un buen sensor que ofrece tomar fotografías de alta definición, y en unos segundos, apareció un objeto volador no identificado frente a él, que logró retratar con éxito.

Catamarca

Revisión de un significativo incidente argentino, que ocurrió hace bastante tiempo, pero que lo amerita dado a su valor trascendente para la investigación OVNI y que no fuera publicado en su momento correctamente. En donde la presencia de una formación de 7 luces discoidales se une en una proyección platinada, análoga a los asombrosos haces coherentes de luz de la casuística ufológica. El 12 de diciembre de 1962 a las 2 de la madrugada, en la provincia de Catamarca, el doctor Godofredo Lazcano Colodrero, su esposa, su hijo, el chofer y un acompañante fueron protagonistas de un suceso extraordinario que reproducimos a continuación, en el recuadro titulado llamado “Un disco luminoso”.