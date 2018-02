Alo largo de la historia, la sociedad y su creencia popular nos han hecho pensar que el estado natural al que todo ser humano debe aspirar es la vida en pareja. Actualmente, el paradigma está cambiando y la soltería pasó a ser un modelo de vida que muchos escogen y no desean cambiar.



La vida de a dos supone cierta estabilidad y proyección familiar; estar enamorado es un sentimiento maravilloso, siempre y cuando sea acompañado por el respeto, la aceptación y el compañerismo. Por otro lado, la soltería también puede ser sinónimo de felicidad, ya que potencia la autosuficiencia y las libertades individuales. El bienestar psicológico o emocional ya no depende de tener a alguien al lado, existen otras metas y horizontes además de casarse y tener hijos.



Lo irónico del asunto es que puede suceder que quien está en pareja añore su soltería o viceversa. Y vos, ¿qué preferís?



1- Los domingos están hechos para…

a- Salir a almorzar en pareja y con las familias de ambos.

b- Ir de picnic con amigos y novias/os.

c- Pasar todo el día en pijama viendo Netflix y comiendo helado.



2- A la hora de la cena en casa, ¿dónde te ubicás para comer?

a- En la mesa del living con mi pareja sentada al lado.

b- En el sillón, con la compañía del momento.

c- Parado, en la mesada de la cocina.



3- Según tu opinión, ¿qué es lo mejor de estar solo?

a- Nada, la felicidad sólo es real cuando es compartida.

b- Tener toda la cama para vos.

c- Que no haya nadie alrededor que disturbe tu paz interior.



4- ¿Y lo más lindo de estar en pareja?

a- Encontrar a tu alma gemela, con quien pasar el resto de tu vida.

b- Contar con un compañero, que te quiera como sos, con lo bueno y lo malo.

c- Tener a alguien con quien compartir los gastos.



5- Uno de los principales objetivos en tu vida es…

a- Formar una familia y tener hijos.

b- Desarrollarte como persona y laboralmente.

c- Ser exitoso en tu trabajo y viajar.



6- ¿Cuál de las siguientes actividades te resulta más atractiva?

a- Decidir con tu pareja los nombres de los futuros hijos.

b- Un asado con amigos y sus cónyuges.

c- Darte un baño de inmersión relajante.



7- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

a- Dedicarle toda mi atención a mi novio/a.

b- Preparar una rica cena para dos.

c- Relajarte y mirar tu serie favorita en ropa interior.



8- Si te vas de viaje, te gustaría hacerlo bien acompañado

a- Lo ideal es que se haga con los seres que uno más ama.

b- Con la persona que en ese momento me haga sentir bien.

c- Para ir a disgusto con alguien que no conozca del todo, la verdad es que preferiría viajar en soledad, por aquello de más vale sólo que mal acompañado...



RESULTADOS



Mayoría de respuestas A

En tu mundo la soltería es sinónimo de tristeza. La vida en soledad te resulta incompleta y vacía. Vas por las calles observando a las parejas felices, pensando cuándo llegará tu momento, tu media naranja, aquella persona que te complete. Cuando estás con alguien, dejás todo por el otro, te encanta armar planes de a dos y compartir todos tus secretos. Pero cuidado, puede que pierdas noción de quién sos realmente.



Mayoría de respuestas B

Tu lema es “para estar bien con alguien, primero hay que estar bien con uno mismo”, una pareja no te define. Las personas ideales no existen, todos somos imperfectos y ninguna relación es eterna. Sabés disfrutar de la vida de a dos, en su justa medida, sin invadir al otro. Eso te convierte en un excelente compañero/a.



Mayoría de respuestas C

Eso de la pareja y el reloj biológico te tiene sin cuidado. Primero estás vos y luego vos, tus proyectos personales lo son todo, en el futuro verás qué sucede cuando aparezca alguien que invada tu vida. Mientras tanto, disfrutás los momentos en soledad, con tus pensamientos y espacios y la mejor compañía, vos mismo.