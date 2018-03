Por Marcelo Peralta Martínez

salud@cronica.com.ar



Los animales también necesitan su tiempo para descansar y dormir, por lo que sus ciclos de sueño varían según su edad, raza y peso. Pero no dudes en que siempre, aunque tengan los ojos cerrados, están atentos y vigilando para proteger a la familia y la casa, en el caso de los perros, y para estar al tanto de todo lo que sucede a su alrededor, y obviamente en el hogar donde vive, si se trata de nuestros gatos.



Del mismo modo que nosotros tenemos que dormir unas horas al día, nuestras mascotas también necesitan su tiempo de descanso. Que los veamos dormir de día no significa que estén holgazaneando porque ya durmieron toda la noche y tampoco quiere decir que no lo hayan hecho mientras no hubo luz. Para entender la importancia del descanso en nuestros perros y gatos debemos saber que ellos tienen ciclos de sueño diferentes a los nuestros y que según su edad duermen más o menos.



En base a estas premisas, hay que entender que el buen descanso de nuestra mascota la ayuda de la siguiente manera a desarrollar su convivencia:



• Estar de buen humor. Sí, los perros tienen carácter y personalidad propia, la falta de descanso puede alterar sus emociones y generar que el can se muestre antipático, ya sea con sus amos o con las visitas, e incluso se ponga agresivo.



• Paz interior. Con un buen descanso nuestro querido animal se mostrará mucho más calmado y no sentirá ansiedad o un nerviosismo interno que lo lleve a estar malhumorado e irascible durante todo el día.



• Favorece la buena función de su organismo. Al igual que sucede con los seres humanos, tanto los perros como los gatos necesitan que durante las horas de sueño distintas funciones de su organismo hagan su tarea. Un buen descanso permitirá que esto suceda tanto en el dueño como también en su mascota.



• Energía. Si tu perro no descansa como es debido, no tendrá energía para hacer su ejercicio diario, como salir de paseo o hacer sus necesidades, y esto podría causarle aceleraciones del corazón o incluso caer en sobrepeso si el animal se niega a ejercitarse, Esto es mucho más probable en el caso de los gatos que no salen de la casa, dado que suelen vivir acostados por largas horas, en especial si una vez adultos ya no los divierte jugar con sus chiches.



• La cama, todo un tema. El sitio donde duerme tu mascota debe tener un tamaño que le permita al animal girarse y acostarse entero y que cuando quiera enroscarse en sí mismo, se sienta protegido. Prueba diferentes texturas, más duras o blandas y que sea el propio animal el que decida cuál le gusta más. Como ves, el descanso de tu mascota, y en especial el de los perros, es tan importante como cualquier otra faceta de su cuidado, por lo que es vital que lo tengas en cuenta y que lo ayudes a descansar para su relajación y sueño.



¿Cómo ayudarlo? Un lugar acogedor, con poca luz y silencio



El descanso de tu mascota es muy importante y por eso mismo, se le debe proveer de un elemento cómodo y que el animalito lo reconozca con facilidad. Asi, a la hora de elegir su cama hay que saber cómo se sentirá él más cómodo, dónde ubicarla y qué dimensión debe tener.



Todo tu ingenio y mañas se pondrán en funcionamiento de inmediato, para darles el mejor confort que ellos merecen.



Puede ser desde un simple buzo que ya no usás, que le brinda el confortable calor y el descanso seguro, hasta los diseños más sofisticados que puedas imaginar desarrollados para fanáticos en los últimos años. Incluso con base de madera, utilizando pallets, una mesa de luz vieja dada vuelta, una valija vieja o una rueda, todo se puede usar para encontrarles su cama. Lo mismo sucede con nuestros amigos gatunos.



El descanso de ellos es muy importante, duermen por largas horas, y para ello deben sentirse plenamente cómodos. En este caso, los tablones o maderas parecen ser algunos de los elementos más elegidos por ellos a la hora de ubicarse en una zona para descansar.



Eso sí, de cachorros hay que enseñarlos a que se pueda modificar la ubicación de su cama, porque a veces los michis no van a otro sitio que no sea el que ubican. De a poco, vos y tu mascotas se irán conociendo y así vas a descubrir que es lo que más le gusta y le hace mejor. De esta manera, ambos descansarán tranquilos y como corresponde.