En plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, se han venido observando diversos avistamientos de extraños objetos voladores a lo largo y ancho del planeta. Se los ha visto en forma de platillo, alargados como un cigarro y hasta en formas lumínicas potentes, amorfas, quietas o en movimiento. Sin embargo, de todas esas observaciones, muy pocas se produjeron a la vista de muchas personas y en varias secuencias, como sucedió días atrás en la ruta nacional 9 de Chile, en la austral región patagónica del vecino país, allá donde ambas naciones se reparten territorio. Pero la mayor cantidad de gente que lo vio fue en la zona de Punta Arenas, el principal puerto fueguino chileno de la zona, sobre la margen oeste del estrecho de Magallanes, en las frías aguas del sur.

Persecusión iluminada

Uno de los principales reportes que se encuentra en investigación de forma seria se produjo el 27 de junio pasado, según consignó La Prensa Austral. Ese día, minutos antes de las 8 de la mañana, un ciudadano chileno residente de Puerto Natales se dirigió hasta la población chilena más importante de la región, Punta Arenas, para poder realizar allí una serie de trámites personales. Tras cruzar la barrera sanitaria de Casas Viejas y presentar el permiso de circulación, debido a la pandemia por el Covid-19, continuó con su viaje por la ruta 9.

.

Tras cruzar el Km 180 de dicha vía, el conductor observó una luz que brillaba más fuerte de lo normal en el cielo. Al pasar unos pocos segundos, la luz comenzó a descender y quedó a la altura del auto, apareciendo sobre la parte trasera. La extraña luz se mantuvo a distancia del vehículo, pero siguiendo siempre su trayectoria e iniciando de esta forma una especie de persecución, que se prolongó hasta las cercanías de Villa Tehuelches.

El hombre, que en principio buscó no perder la calma, observó que la luz comenzó siendo de una forma esférica, pero a medida que continuó transitando, la luz se fue alargando hasta convertirse en una especia de cilindro. Luego, la luz comenzó a realizar una serie de extraños movimientos, como aparecer y desaparecer delante y detrás del automóvil. Asustado, intentó comunicarse vía celular con su familia, pero, como no lo logró, decidió continuar camino a Punta Arenas, tratando de no amilanarse.

Saca fotografías

Una vez que se dio cuenta de que podía tomar fotografías de lo que estaba viviendo, decidió comunicarse con Patricio Frías, director de la organización UFO Noise Patagonia, entidad que se dedica a estudiar los fenómenos anómalos. Cuando logró enviar las fotos, Frías, al ver el contenido y calificarlo de impresionante, le comentó: "ahora tenemos que comenzar a indagar si hay otras personas que hayan tenido una experiencia similar".