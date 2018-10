Por Leonardo Schwarz

Sentado en una butaca de cine, con pochoclos en una mano y una gaseosa en la otra, generaría temor una historia de muñecas vudú malditas. Imagínense si al despertar esa situación que podría ser propia de la pantalla grande, del cine de terror más furioso se torna realidad, tal como pasó en la ciudad rusa de Zavetny, en el sudoeste de Rusia. Algo totalmente fuera de lo normal. Una historia siniestra, dura, inexplicable, relacionada con prácticas peligrosas, enlazadas con brujerías y magia negra. Para iniciar el relato es necesario remarcar que estas muñecas son más comunes de lo que muchos imaginan, y en esa región no son la excepción. Son un símbolo del lado oscuro de la humanidad.

Esa parte que la mayoría de la comunidad no se atreve o no quiere ver, por temor. Aparecen en diferentes culturas y de distintas formas, utilizándose también de diversas maneras. Sin ir más lejos, se remontan a la época grecorromana, cuando a menudo se usaban junto con las llamadas tablillas malditas. En ese contexto, en la actualidad también captan la atención por diferentes razones, y una de ellas es la historia que ocurrió en el poderoso país europeo. Es que aparecieron de la nada decenas de muñecas, de aspecto siniestro, destrozadas, como si alguien hubiera querido mutilarlas. Varias de ellas estaban sin ojos o con un solo brazo y algunas lucían vestidas con ropa de niña. Otras estaban clavadas en las casas. Así y todo, lo peor de todo es que algunos habitantes comenzaron a sufrir extrañas enfermedades, a partir de esa siniestra aparición.

A partir de estas misteriosas apariciones algunos habitantes de Zavetny comenzaron a sufrir extraños problemas de presión arterial. Y fueron muchos los que pidieron una explicación a las autoridades. “Hemos reunido con urgencia a los oficiales de policía para instruirlos para que tranquilicen a la gente”, declaró entonces Dmitry Barkov, jefe de policía local.

Ante la aparición de las muñecas mutiladas, los oficiales y peritos policiales comenzaron a revisar las cámaras de seguridad vehicular de la región, para tratar de identificar quiénes colocaron las muñecas en toda la zona, a pesar de que la utilización de muñecas vudú no es delito en la ex Unión Soviética. “Las espeluznantes muñecas estaban clavadas en los pilares, cercas y paradas de autobús en Zavetny, en las afueras de Armavir, y en casi toda la región de Krasnodar”, dijo uno de los pobladores. “Algunas de estas muñecas están perforadas con agujas y atadas con hilos negros. Dos estaban sentadas en una parada de los buses que circulan habitualmente por esas avenidas. Encontraron una muñeca con vestido rosa de baile en el parque. Alguien ha echado una maldición a nuestro pueblo”, agregó con ciertos síntomas de miedo e incertidumbre el hombre, que prefirió guardar en el anonimato su nombre.

¿Qué se ve en los videos?

Quedó en claro que un vigilador de seguridad privada, ante la evidencia, admitió haber tirado las muñecas, del mismo tamaño que una niña, pero ambos ratificaron que lo hicieron al basurero local. En ambos casos negaron haberlas dejado fuera de las casas.

Otra información señaló que estas muñecas pertenecían a un museo de cultura local y que anteriormente se usaban en un teatro de títeres que se cerró hace varias décadas. Ya no eran necesarias, así que el vigilante de seguridad pensó que su hija o alguien más podrían utilizarlas. Pero la escuela no quiso quedárselas por ser demasiado aterradoras, así que decidió tirarlas. E insistió con vehemencia en que no las había vestido como muñecas vudú. Así, la incógnita quedó abierta. Aunque alguien, muy consciente de lo que estaba haciendo, decidió con total discreción, hacer un acto inocultable de brujería. ¿Contra la población de toda la región? Nadie lo podrá afirmar con seguridad. Pero el susto que la mayoría de la población se pegó, nadie lo va a poder ocultar.

Cuáles son los nefastos propósitos

Generalmente el propósito de la muñeca vudú se define mediante la creación. Lo más importante es que si tienen en alguna parte de sus cuerpos alfileres, clavos o algún otro objeto punzante, que se encuentran pinchados, entonces tiene algún tipo de maldición o acto de brujería, que está direccionado a una o varias personas.

Otro detalle que no debe pasar por alto a la hora de hacer un estudio minucioso es que las muñecas vudú malditas a veces carecen de rasgos faciales, o son muy genéricos. Con este panorama sobre la mesa, poco después de que los medios locales informaran de lo sucedido, fueron muchos los que aseguraron que alguien había echado una maldición a los habitantes de Zavetny, por lo que algunos expertos en estos casos hicieron pública una serie de recomendaciones para evitar que siga afectando a la población. ¿De qué manera? Los pasos a seguir son envolver las muñecas en un paño blanco y esparcirlas con sal marina. Posteriormente deben ser llevarlas a un río o un espejo de agua lejos de la ciudad involucrada. Asimismo, tienen que hacer una ofrenda mediante fruta y monedas, a la vez se le piden a los espíritus de la naturaleza que tomen la energía negativa de esas muñecas y la transformen a través del poder de la tierra y el agua. Posteriormente, las muñecas deberán ser tiradas junto con las ofrendas en el río o, de lo contrario, enterrarlas debajo de un árbol. Y lo más importante: habrá que alejarse sin mirar hacia atrás para que el maleficio no persiga al protagonista que hizo ese acto de liberación. De todos modos, algunos creen que estas muñecas podrían estar poseídas por entidades demoníacas y que nadie las colocó en la ciudad, sino que ellas se dirigieron solas hasta la zona, porque se sentían a gusto en ese lugar, con el agravante de que así podrían causar daño a todos los que alguna vez las miraron. ¿Será así?