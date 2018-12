Ya estamos en los “primeros metros” del último mes del año (bastante ajetreado, por cierto), y en materia de escolaso se trata de uno muy particular, porque es el mes de los “Gordos” de Lotería, que si bien están un poco devaluados con respecto al abanico de juegos poceados y multimillonarios que hay en oferta, aún conservan cierto atractivo entre los apostadores, sobre todo aquellos que peinan canas.



Era muy común no hace mucho tiempo atrás hacer “vaquitas” entre compañeros de trabajo, o de estudios, o vecinos de los barrios para comprar, en el mejor de los casos, el entero del número elegido; o en su defecto, la mayor cantidad de décimos disponibles.



La cuestión, como siempre, era participar… y soñar, por más que los cálculos de probabilidades indiquen una muy remota chance de ganar el premio mayor.



Las fechas de algunos acontecimientos históricos o importantes (el día de la boda… ¡o la del divorcio!); algún dato deportivo o político, todo es válido y útil para intentar lograr la hazaña de “ayudar a la suerte” y que la ilusión se haga realidad. Pues bien, veamos las opciones.



Para este año, por caso, la Lotería de la Ciudad, al igual que su homónima provincial, implementó la venta de billetes on line, es decir que todas las agencias imprimirán el número elegido “al toque”, en un rango del 00000 al 99999, en una serie dividida en quintos.



El sorteo llevará el número 6.000 y se efectuará el sábado 22, a las 21. En cuanto a las estadísticas históricas (cabe resaltar que corresponden a la antigua denominación de “Lotería Nacional”, porque será la primera edición para esta nueva administración), el número más salidor es el 11, con cinco apariciones, seguido por el 90 y el 92 con cuatro. Respecto a las centenas, la más atrasada es la 6, con 33 sorteos, mientras que la más salidora es la 9, con 19. La decena más demorada es la 6, con 28 sorteos, en tanto la más agraciada es la 9, con 21.



Por último, la unidad 5 es la que más está tardando en salir (33 sorteos), no así la 6, que lidera con 19 impactos. Por el lado de Provincia, será su tercera edición de billete electrónico (la primera de Navidad, ya que siempre sorteaba para Año Nuevo), y la venta estará disponible hasta el mismo día del sorteo, que será el jueves 20, a las 21. Este año, el costo es de $ 1.500 el entero y $ 150 el décimo, y para el primer premio están destinado 32 millones de pesos, o 3,2 millones para cada billete.



Además, se agregaron dos premios mayores (el 4to y el 5to), y se premia la unidad y los premios estímulos y las aproximaciones se ampliaron hasta la quinta ubicación. Asimismo, habrá un Sorteo Adicional en especies por extracción, consistentes en: un viaje para 4 personas con destino nacional más $ 2.000 en efectivo por persona; dos viajes para 2 personas cada uno con destino nacional más $ 2.000 en efectivo por persona; cinco artículos electrónicos y, por último, dos drones.



El monto total destinado en premios y yapas para el sorteo extraordinario es de $ 65.031.500. Para finalizar, el Gordo de Navidad lanzado por la Lotería de Córdoba entrega este año más de 127 millones de pesos en premios. El sorteo final será el 28 de diciembre, a las 21, y tendrá como premio mayor 20 millones de pesos que “sale o sale”.