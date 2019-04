Por Bibiana Bryson

parnormales@cronica.com.ar

Una de las facetas del fenómeno ovni es que aparenta ser algo desconocido, pero que en realidad no lo es. Son los casos puntuales de ciertos registros con los diferentes medios tecnológicos creados por los seres humanos, que derivan en la confusión o con un pensamiento mágico. Algo por demás relevante, de cara a buscar la verdad, en especial cuando se encara una investigación.

¿La mentira es la verdad?

El tema más complejo se relaciona cuando se habla de ese objeto volador que no está identificado. Y ya ingresados en ese aspecto clave de una investigación, "aparecen" en muchas oportunidades los falsos ovnis.

Hablemos de Blurfos

¿Cuántas veces se saca una fotografía, o se filma, una panorámica y luego se observa con sorpresa que un objeto difuso aparece en la imagen o en el filme? Esa persona jura y perjura que ha capturado un objeto volador no identificado o, peor aún una nave extraterrestre. Pero cuando se analiza la imagen más en profundidad, en realidad lo que se registra tiene una explicación más terrenal.



Este breve explicativo muestra lo que en realidad se está registrando, de una manera técnica. Lo que se observa como algo masivo y que pasa rápidamente son insectos y aves, entre muchas otras cosas que pueden confundir.



Esto se produce debido a que la cámara, cuando enfoca al infinito, tiene una zona que no puede enfocar nítidamente, y que se denomina Blurfo Zone - Zona Borrovni (juego de palabras entre los términos en inglés "blur", que significa borroso y UFO -u OVNI). En dicha zona los objetos aparecerán oscuros, borrosos y alargados.

Como se ve partiendo desde la lente, hay una zona grisada denominada zona Blurfo- Borrovni. Allí un pájaro y o insecto que pase, se observará como un objeto difuso y o alargado. En la zona intermedia, se observará algo borroso pero seguirá generando confusión a las personas inexpertas. Por último la zona nítida en donde el objeto aparece en su verdadera forma.

La situación empeora cuando el objeto no se encuentra en el rango focal. Es decir la zona grisada. Aquí es donde se produce la mayor cantidad de confusiones, dado que a lo antes expuesto se agrega una apartado más, ya que con la evolución de la tecnología se tiene a disposición cámaras que filman con mayor nitidez, pero siguen siendo insuficientes para registrar un objeto cercano que pasa a gran velocidad por la lente.



Se debería utilizar cámaras que registren cientos o miles de cuadros por segundo y no los convencionales 25 a 30 cuadros aproximadamente, que son los que vienen normalmente en las cámaras-filmadoras que utiliza un usuario común.



Esto posibilita tener más herramientas para discernir si esos presuntos OVNIS o animales abducidos, no son otra cosa que insectos o aves cruzándose por la lente durante la toma.

¿Por qué ese contorno alargado?

Un cuadro detenido en una cinta de video no es lo mismo que un verdadero cuadro de video. Cuando la cinta pasa por el cabezal de grabación/reproducción, solo permite a la banda magnética tocar una pequeña porción de la misma con el cabezal.



Esa sección de cinta magnética, es lo que se llega a ver como imagen digital convertida. Esta sección de cinta en realidad no representa un cuadro o una foto. Pero sí es una composición de varios microsegundos de captura y convertida en imagen digital.



Es por ello que objetos que pasan rápido se registran de manera borrosa, estirada y distorsionada. Todo porque la cinta está mostrando no un cuadro, sino una interpretación de varios microsegundos de dicha cinta. Como consecuencia se ve una imagen interpolada que no reproduce fielmente lo que se está registrando.

El foco de las imágenes.

Ni Orbs ni esferas de energía

Se tratan en realidad de partículas de humedad (rocío) o polvo en suspensión, iluminadas por el flash especialmente de las cámaras digitales cuando se realizan tomas nocturnas.

Partículas de humedad o polvo en suspensión generan una falsa imagen.

Esferas nada extraterrestres

Las esferas caídas desde el espacio, en su abrumadora mayoría no tienen nada de extraterrestres, y sí son tanques esféricos para oxígeno/ nitrógeno o hidracina.

Falsas marcas o huellas de supuestos aterrizajes



Generalmente en zonas de campos aparecen marcas o huellas sin que se hayan observado incursiones de OVNIS. Diversas causas pueden llegar a producir accidentalmente marcas o huellas similares a las que dejan en los acercamientos o aterrizajes estas extrañas aeronaves.



Sin embargo, varias de las marcas vegetales suelen ser producidas por hongos que forman los denominados "Círculos o Coro de hadas". Son marcas verdes, perimetrales, que pueden formar óvalos, círculos y hasta con entradas semicirculares. Otros hongos del género "Calvatia" suelen aparecer de la noche a la mañana en los prados, y les fueron adjudicadas connotaciones extraterrestres.

Falsas marcas de aterrizajes.

¿Anillos de Hadas o Necróticos?



Los Anillos de Hadas aparecen como áreas anilladas o con césped marrón, muerto o inactivo, probablemente causado por la capa superficial densa del crecimiento fúngico que crea un estado de los suelos hidrofóbicos e impide el movimiento del agua en el suelo.



Algunas otras teorías sugieren que el crecimiento de hongos en el subsuelo agota los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, y puede incluso producir niveles tóxicos de amoníaco o cianuro de hidrógeno que matan a la hierba.

Los anillos de hadas ocurren comúnmente con una superficie de crecimiento exuberante de color verde oscuro que bordea el margen exterior de hierba muerta.

Es el resultado de un aumento de la cantidad de nitrógeno disponible para el césped por el hongo, ya que se descompone la materia orgánica en el techo de paja y el suelo. Hongos que pueden o no aparecer con un anillo de hadas. Y que genera una gran duda que aquí se disipa.

Anillos llamativos en el medio del campo.

Tampoco fantasmas

Las cámaras digitales de uso familiar poseen una velocidad de obturación tal que llegan a "parar" en la toma fotográfica a las paletas de un ventilador funcionando a pleno. Esta particularidad suele ser la responsable de las "misteriosas" apariciones de " Ovnis fortuitos" o "fantasmas" en muchas tomas, generalmente de paisajes. Quien realiza la toma no ve en ningún momento al supuesto OVNI. Lo descubre luego al observar la fotografía ampliada en el monitor de su computadora.

Lo que ocurre es que debido a dicha velocidad de obturación y captación, puede "detener" el paso de una partícula de polvo o de un pequeño insecto volador, e incluso la suciedad en la lente. Al plasmarse en la foto, en la parte del cielo del paisaje aparecerá un pequeño óvalo o punto oscuro y difuso.



También los pájaros en raudo vuelo frente a la cámara al momento de la toma, o bien en las alturas, pueden confundir si el fotógrafo no le prestó atención al momento de la toma. Y será difícil convencerlo de que ha tomado la foto de algo conocido, al que confunde con un OVNI fortuito o un espectro fantasmal.