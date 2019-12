Una semana espectacular tuvieron los seguidores de este “suple”. Si bien es algo casi permanente, porque los aciertos se suceden con elevada eficacia, la precedente tuvo el condimento extra de que El Cronicazo se despachó con un extraordinario ¡cuatriplete!



En efecto, el recomendado 45 (el vino), además de brindarle considerables ganancias a la gran mayoría, seguramente sirvió para brindar tupido por tales apariciones (¡hic, hic!). La serie arrancó el miércoles por duplicado. Aconteció en los sorteos cordobeses Primera y Matutina. Continuó el día siguiente en la Primera de Ciudad, y finalizó el viernes en Matutina de Entre Ríos.



Varios dobletes



Por supuesto que no fue el único aportante, ya que otros datos contribuyeron en forma a acrecentar las ganancias. Por ejemplo, Me Juego aportó el 17 (la desgracia), que vino el miércoles en Matutina entrerriana, y viernes en Vespertina santafesina. Los Posibles auxiliaron con el 20, la fiesta (lunes, Vespertina de Provincia y viernes, Matutina de Ciudad), y el 35, el pajarito (jueves, Primera cordobesa).



Los Sueños sugirieron por partida triple. Embocaron el 13, la yeta (miércoles, Nocturna de Córdoba y sábado, Vespertina de Entre Ríos); también el 69, los vicios (sorteos entrerrianos de martes y miércoles, Matutina y Nocturna, respectivamente), y el 11, el palito (sábado, Primera de Entre Ríos). Por su parte, Tres Para Ganar asistieron a las billeteras mediante el 15, la niña bonita (jueves, Nocturna, y sábado, Matutina, en ambos casos en Córdoba), y 87, los piojos (martes, Primera de Ciudad).



Cartón lleno



Cómo habrá sido de notable la semana de aciertos, que nuestra consagrada contratapa cantó “cartón lleno”, ya que todas las guías impactaron de lleno, aunque simplemente con una sola cabeza, pero aciertos al fin de cuentas.



El derrotero fue así: La Gitana, 03, San Cono (lunes, Matutina de Córdoba); La Onda, 52, la madre (jueves, Nocturna uruguaya); La Posta, 29, San Pedro (viernes, Primera cordobesa); El Salvador, 72, la sorpresa (lunes, Matutina de Ciudad), y El Suplente, 08, el incendio (jueves, Matutina de Ciudad).



De esta manera se contribuyó en forma a paliar en parte la difícil situación reinante, logrando que fin de mes no sea tan lejano para los sufridos bolsillos.