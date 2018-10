Como acontece todos los años, el día de hoy es muy particular en el mundo del escolaso. Es que es el cumpleaños de Diego (¿hace falta agregar Armando Maradona?), y todos los apostadores cabuleros tienen muy presente los números relacionados con el astro futbolístico, aunque por su carisma excedió ampliamente el ámbito deportivo, transformándose en un ser mundial que permanentemente es noticia.



Pelusa nació en Villa Fiorito el 30 (Santa Rosa), del 10 (la leche), del 60 (la virgen), o sea que cumple 58 años (el ahogado). Obviamente, todos estos números están estrechamente relacionados con él y, seguramente, serán los que tendrán más apuestas.



A los mismos habría que agregar el 68 (los sobrinos) y el 75 (el payaso), que respectivamente corresponden a Diego y Armando en el significado de los Sueños por nombres. Y, por qué no, hay que incluir el 82, que es el deportista entre las profesiones.



Pero otro ambo que también es muy elegido a la hora de la verdad, es el 86, que es el humo, pero que, obviamente, responde al año de su máxima consagración en el Mundial de México cuando levantó la Copa. Pero además de las cábalas, siempre hay que tener en cuenta a las estadísticas, trabajo minucioso que, por lo general, también depara enormes alegrías.



En este caso se rastreó a los números que salieron en los últimos cinco años en esta fecha, y el análisis arrojó dos resultados realmente llamativos: el ambo más salidor fue el 30, con cuatro apariciones, y le siguió el 10, con una menos. Como se puede observar, “D10S” no solamente ayudó a disfrutar del mejor fútbol sino que también contribuyó a engordar un poco las billeteras.



El 30 salió dos veces en Montevideo Nocturna, en 2014 y 2016 (en este caso puntual el lunes 31 ya que la fecha cayó en domingo); repitió este último año pero en Nacional (como en aquel entonces) Matutina y, por último, se coronó en 2015 en Santa Fe Nocturna. En cuanto al 10, irrumpió primero en 2013 en la Matutina de Provincia, y luego dio doblete en 2016 de la siguiente manera: el sábado 29 y el lunes 31 en las Primeras de Santa Fe y Provincia, respectivamente.



La tabla se completa con números que aparecieron tres veces, y son los siguientes: 26 (la misa), 49 (la carne), 70 (muerto en sueño) y 82 (la pelea), un “póker” que puede resultar positivo nuevamente. Todo es posible cuando los bolilleros vuelven a girar.