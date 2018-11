Una semana muy particular, intensa e histórica es la presente, futbolísticamente hablando. Es que el próximo sábado se disputará (¡si el clima lo permite!) la final de la Copa Libertadores de América, en el Monumental, entre River y Boca, nada menos.



Esto es algo que tendrá en estos días en vilo a buena parte de la ciudadanía, más allá de partidismos, porque involucra no solamente a los simpatizantes de los dos clubes más grandes país, sino que también tendrá una amplia repercusión a nivel mundial.



Ahora bien, a nivel de escolaso este emocionante desenlace también se ve afectado, porque más allá de estadísticas y cábalas, es un hecho por demás significativo y de sus números se pueden llegar a extraer los ambos que nos lleven a cobrar a las ventanillas.



Para empezar, ambos clubes tienen sus números fijos. En el caso del local, son dos, para más datos: el 25, la gallina, y el 32, el dinero, aplicable por aquello de “los Millonarios”. Y para el visitante, es el 71, que en los Sueños es el excremento, pero hay que tomarlo como válido por su popular apodo de bosteros.



Más datos a considerar. En el partido de ida, disputado el domingo 11, finalizaron 2 a 2 (o sea el loco). Los goles, por orden cronológico, los marcaron el 17 (la desgracia) de Boca, Ábila, a los 34’; al minuto (35’) lo empató el 27 (el peine) Pratto, y a los 46’ aumentó para el local el 18 (la sangre) Benedetto. Luego, en el segundo tiempo, más precisamente a los 15’, Izquierdoz (21, la mujer), desafortudamente “le empató” el partido a River.



Por otra parte, no hay que dejar de lado los otros principales protagonistas, es decir los técnicos. En el caso de Marcelo Gallardo, tiene 42 años (la zapatilla), y a nombre le corresponde el 28 (los senos), mientras que Guillermo Barros Schelotto cuenta con 45 pirulos (el vino), y es el 85 (la linterna) en el Significado de los Nombres.



Obviamente, todos son (y fueron) futbolistas, así que el ambo destacado es el 34 entre las profesiones, pero también es la cabeza. Asimismo, y según nuestra tabla para los equipos que varía cada semana, corresponde tener muy en cuenta el 682 (la pelea) para River, y el 330 (Santa Rosa) para los xeneizes.



Y “ya que estamos”, hay otros dos numeritos que no habría que sorprenderse si “revientan” en la semana, o bien el mismo sábado: el 06 (el perro) y el 03 (San Cono), o sea las respectivas cantidades de veces que Boca y River dieron la vuelta olímpica en el trascendental torneo americano. ¡Qué haya suerte!