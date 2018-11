numerosydestino@cronica.com.ar



Si hay algo que está claro es que cualquiera puede ganarse la lotería, o en su defecto, alguno de los numerosos juegos poceados que hay en oferta, porque todo lo que hay que hacer es sencillamente acercarse a una agencia y confeccionar una boleta con sus pálpitos.



Quien más, quien menos alguna vez ha comprado un billete de lotería o una boleta con la ilusión de tapar agujeros (que hoy en día… ¡ya son cráteres!), sobre todo aquellos que no juegan con regularidad pero cuando ven los pozos multimillonarios acumulados, meten la mano en las billeteras. Pues bien, esta eventualidad se presenta en estos días, ya que tanto el Loto como el Quini 6, el Brinco y el Telekino “revientan” de dinero que viene quedando vacante desde hace bastante tiempo.



Entre todos tienen en sus arcas poco más de 400 millones de pesos listos para ser entregados para el/la solitario/a ganador/a que acierte los primeros premios. Pero las autoridades estiman que puede ser un poco más con la recaudación de esta semana, al punto tal que calculan la friolera de ¡521 millones! por todo concepto, es decir que contemplan las recompensas consuelo.



Por ejemplo, en el caso del Loto, para los seis aciertos más los dos Jackpot hay 222 millones más 21 millones para los que pifien un Jackpot, y 5 palitos más para los seis aciertos simples. O sea, 248 millones contantes y sonantes al alcance de cualquiera. Respecto al Quini, en sus tres modalidades hay 98, 27 y 18 millones, es decir 143 palitos que, según los mandamás santafesinos podrían traducirse en 167 millones a la hora del sorteo.



El hermano menor del juego anteriormente citado, o sea el Brinco, fue acertado hace pocos sorteos y por tanto ostenta el pozo garantizado de 10 millones de nacionales que, obviamente, parecen pocos pero que nadie le haría “asco” a la hora de ir a cobrarlos.



Por último, un caso parecido al anterior es el Telekino, porque arrojó un ganador hace un par de semanas, y anteayer totalizó un pozo para los quince aciertos de 4,8 millones de pesos, pero que sus organizadores calculan que para el próximo domingo la oferta podría alcanzar los 13 palitos. Estos son los juegos que más dinero ofrecen a los interesados en pasar el frente, pero hay que incluir también a la Quiniela Plus y a la Poceada, que casi siempre cuentan con dinerillos harto satisfactorios.



Así las cosas, se impone entonces participar aunque más no sea con una boleta, porque esa montaña de dinero es injusto que quede guardada y no satisfaga el apetito de algún ilusionado y sufrido apostador. ¡Qué haya suerte!