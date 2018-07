Por Florencia Bombini

salud@cronica.com.ar

La llegada de un bebé cambia la vida de una pareja. No sólo en cuestiones emocionales, sino también en los hábitos diarios. Más allá de estar pendientes de su alimentación, de los turnos del pediatra, de las vacunas pendientes, los padres deben considerar cada objeto de la casa como un riesgo posible para su hijo. Aquello a lo que antes no le prestaban atención, hoy puede convertirse en una trampa para un pequeño que recién está dando sus primeros pasos y no entiende por qué correría peligro al tocarlo.

Según la Sociedad Argentina de Pediatría, los accidentes domésticos conforman una de las principales causas de mortalidad en los niños (los más frecuentes son ahogamientos, electrocuciones y quemaduras). Es por ello que hay que tener en cuenta cada objeto del hogar y no dejar ambiente sin revisar. Porque esa intención de conocer todo e investigar es lo que mayor peligro genera en los niños. Es decir, necesitan un adulto que los vigile, sobre todo, cuando comienzan a gatear, que experimentan todo lo que esté a su paso. ¿Es posible armar una casa “¿a prueba de bebés?" Sí, es posible y muy necesario.

Uno de los lugares más peligrosos del hogar es la cocina, donde un niño puede encontrar cajones mal cerrados, cubiertos a su alcance, comidas y líquidos calientes a su altura, perillas que se abren fácilmente y envases con contenidos tóxicos, como artículos de limpieza.

El otro ambiente de mayor riesgo es el baño, donde se pueden producir ahogamientos por inmersión o quemaduras por agua caliente, además de electrocución. También hay que tener sumo cuidado con las estufas que se utilizan para calefaccionar la habitación del bebé debido a una posible inhalación de monóxido de carbono.

El living comedor no constituye la mayor zona de peligro pero presenta varios objetos que pueden ser de interés para ellos: enchufes sin tapa, lámparas de pie o de mesa con cables largos, alargues, zapatillas con enchufes múltiples o caloventores.

Recomendaciones

Al ser la cocina el lugar más inseguro de la casa, los profesionales aconsejan tener máximo cuidado con los instrumentos filosos, fuegos y ollas calientes. Se pueden dejar los cuchillos bajo llave y evitar que el bebé gatee mientras sus padres estén cocinando.

En relación al baño y el peligro que genera el agua para los bebés, es importante considerar que no hay que dejarlos solos en piletas o bañeras llenas, dado que pueden ahogarse. También es fundamental colocar alfombras antideslizantes, dentro y fuera de la bañera, para evitar golpes.

Los artículos de limpieza, insecticidas y remedios también son elementos de peligro que hay que mantener fuera de su alcance. Lo mismo ocurre con los secadores de pelo, tostadoras, afeitadoras, y cualquier otro objeto eléctrico. Justamente, para evitar que se electrocute, es importante esconder los cables detrás de los muebles o recubrirlos con protectores especiales, así como también tapar las tomas eléctricas.

Otro punto importante tiene que ver con las estufas. Además de mantenerlas controladas, se pueden colocar barreras protectoras para evitar posibles quemaduras. Asimismo, los bordes de la mesa ratona son un punto de riesgo muy común para la frente de los nenes: es conveniente buscar la forma de evitar que se acerquen o colocar algo en las puntas para que no se lastimen.

Son muchos los cambios que hay que hacer para no tener que salir corriendo al hospital, pero la sonrisa de un niño jugando con su juguete y no con un enchufe hace que todo el esfuerzo valga la pena.