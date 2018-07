Por Leonardo Schwarz

paranormal@cronica.com.ar



No importa hacia dónde situemos la vista. En América, Europa, Asia o África las personas que vivieron hace miles de años crearon arte, representando lo que habían presenciado durante su estancia en la Tierra. Por eso se tiene el firme convencimiento de que las culturas prehistóricas trataron de transmitir, con las herramientas y los conocimientos que poseían, un mensaje a través del arte rupestre antiguo. Algunas de estas tallas de roca antiguas representan escenas ordinarias de la vida cotidiana, como la caza o ciertos animales, mientras que otras ilustraciones desafían nuestra propia comprensión de la historia de la humanidad. En la India, por citar un ejemplo, existe una serie de curiosas pinturas, en las que algunas de las imágenes parecen representar "figuras" que portan algún tipo de armamento y están vestidas con lo que muchos consideran "trajes espaciales". En ese contexto, un grupo de arqueólogos indios se comunicó con la NASA y la Agencia de Investigación Espacial de la India para solicitar ayuda para descifrar algunas obras prehistóricas encontradas en 2014 en las cuevas de Charama, en el estado central de Chhattisgarh. Muchos de estos petroglifos de 10 mil años representan figuras similares a extraterrestres y OVNIS, tal como se observan en las películas de ciencia ficción de la actualidad.



Sorprendentes imágenes



La información fue dada a conocer por el sitio Daily Star, en el que el arqueólogo Bhagat, perplejo por las imágenes que aparecieron, contó sus primeras sensaciones: "Los hallazgos sugieren que los humanos prehistóricos podrían haber visto o imaginado seres de otros planetas, algo que continúa despertando la curiosidad de las personas y los investigadores de hoy", confesó. En el artículo explica que en la ciudad de Charma no hay expertos en el campo que puedan ayudar a develar el misterio detrás de las representaciones curiosas y lo que la humanidad antigua quería transmitirnos. Por si fuese poco, el investigador explicó que algunas partes de los dibujos son casi imposibles de descifrar y que algunos de los personajes están representados por objetos que parecen armas. Al respecto, señaló: "Las pinturas están hechas en colores naturales que apenas se han desvanecido a pesar de los años. Las figuras extrañamente talladas se ven con objetos similares a armas y no tienen rasgos claros. Especialmente, faltan la nariz y la boca. En pocas imágenes, son uniformes. No podemos refutar la posibilidad de la imaginación de los hombres prehistóricos, pero los humanos usualmente se imaginan tales cosas".



Australia: más hallazgos



Si dejáramos la lejana India y nos dirigiéramos hacia el sudoeste, rumbo a Australia, allí nos encontraríamos con que los primeros seres humanos que habitaron esas tierras de Oceanía crearon cientos de misteriosos petroglifos que actualmente se conocen como las pinturas rupestres de Wandjina. Este conjunto de curiosas representaciones de arte prehistórico podría tener más de 100 mil años de antigüedad y muestran también seres misteriosos con cabezas grandes y construcciones llamativamente extrañas, que están siendo investigados por arqueólogos locales.



EL ARTE RUPESTRE SORPRENDE CADA VEZ MÁS



El mejor canal de comunicación, por estos años, es la tecnología. Por eso, el arte rupestre no sólo es estudiado por los investigadores sino que además es observado en diferentes sitios de Internet. Sin ir más lejos, en el canal de YouTube se subió The Lost History Channel en febrero del corriente año y, en pocos meses, recibió más de siete mil visitas. Los curiosos no paran de sorprenderse al incursionar sobre este suceso y los comentarios dejan en evidencia que absolutamente todos quedan perplejos: "La evidencia está en todas partes, necesitamos ojos abiertos, eso es todo", decía un comentario. Y otro agregaba: "No necesitamos encontrar extraterrestres, ya están aquí a nuestro alrededor". Si observamos otros sitios antiguos en todo el mundo, nos daremos cuenta de cómo miles de años atrás, las personas de todo el mundo crearon una serie de petroglifos y pinturas rupestres. Porque el hombre antiguo representó seres extraños con 5 o 6 dedos, cascos, sandalias y lo que parecen ser trajes espaciales es un misterio que nadie fue capaz de responder. En ese contexto, algunos autores sugieren que las pinturas rupestres de Wandjina son algunos de los primeros ejemplos de contacto alienígena.