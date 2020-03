Los accidentes no conocen de épocas o momentos, y es por eso que hay que estar atentos a cualquier situación que pueda derivar en un siniestro que, de no actuar rápidamente, puede culminar de mala manera. Existen detalles para reducir al mínimo las chances de que ocurran, pero, en caso de que sucedan, es importante estar preparados y contar con conocimientos básicos para saber cómo actuar.

1) Accidentes de tránsito: Como prevención es determinante el correcto mantenimiento de nuestro medio de transporte, respetando las habilitaciones y verificaciones técnicas.

También, contar con elementos de sujeción y seguridad obligatorios para los pasajeros según su edad y el tipo de vehículo. No hay que transportar elementos contundentes sueltos en el habitáculo del vehículo, dado que, en caso de accidentes, pueden impactar a los ocupantes y herirlos. Hay que respetar las normas de tránsito, tomar los recaudos para no conducir con sueño y no usar el celular mientras estamos manejando.

Está comprobado que al hacerlo aumentamos en 70% la posibilidad de tener un accidente vial y este porcentaje se incrementa cuanto más rápido vayamos. En caso de accidentes: En heridas leves: lavar, desinfectar y cubrir la herida y en casos de mayor importancia, primero tratar de frenar la hemorragia (si la persona no está entrenada, evitar el uso de torniquetes).

En caso de fracturas: inmovilizar la zona. Si no se está entrenado, no tratar de reducir la fractura. Si la fractura es expuesta, cubrir e inmovilizar.

2) Accidentes hogareños: Los más frecuentes son traumatismos, heridas cortantes y raspones, cuerpos extraños en los ojos, quemaduras de sol, intoxicaciones alimentarias y picaduras de insectos. En quemaduras, las más superficiales, tipo A o de primer grado, son las más frecuentes. Se manifiestan por el dolor y el enrojecimiento de la zona afectada. Son las típicas quemaduras por exponerse al sol o por contacto con líquidos calientes.

En el caso de ocurrir, se recomienda aplicar agua fría para detener el avance de la quemadura y, además, acompañar con una analgesia adecuada. En casos de quemaduras más profundas es necesario acudir a un centro asistencial. No es recomendable romper ampollas o aplicar ungüentos no específicos. Con respecto a las intoxicaciones por alimentos, el reposo alimentario y la buena hidratación suelen ser suficientes.

Si los síntomas no remiten o los vómitos son muy frecuentes, es necesario acudir a la consulta médica. Si la intoxicación fuese por ingesta de productos químicos, es fundamental no provocar el vómito y solicitar con urgencia la asistencia médica.

Ante la presencia de cuerpos extraños en los ojos, el lagrimeo y el parpadeo solucionan la molestia. Como medida accesoria se puede lavar con agua corriente. Es bueno tener en cuenta que jamás hay que frotarse los ojos. Ante picaduras de arañas, escorpiones o mordedura de ofidios, lavar la zona y acudir de inmediato a la sala de urgencias. De ser posible, capturar el espécimen o tomar una foto con buen detalle del espécimen para su identificación.

3 ) Accidentes por inmersión: Aquí se refiere a las asfixias e inmersiones violentas; estas últimas pueden causar traumatismos de diversa gravedad que casi en todos los casos requerirán rescate y asistencia por personal entrenado. En cuanto a la asfixia por inmersión -una vez realizado el rescate y esperando la llegada de personal capacitado-, colocar a la víctima de costado o boca abajo. Si se detecta parada cardiorrespiratoria y se conoce la técnica, se puede comenzar con la Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).