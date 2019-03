Nuestro fiel y querido Cronicazo suma y sigue su marcha triunfal. La “máquina” de acertar está bien aceitada y no se detiene.



Esto bien lo saben la inmensa legión de seguidores de este “suple” y, sobre todo, de la mejor guía de datos de todos los tiempos, ya que hace nada menos que ¡ocho semanas! que viene embocando y, por lo tanto, sus incondicionales cobrando tupido (¡lo más importante para los duros momentos que corren!).



En efecto, desde la segunda quincena de Enero hasta el presente fue un acierto tras otro. La fabulosa serie empezó con el 70 (muerto en sueño), indicado para la tercera semana de Enero.



El ambo encabezó la pizarra Matutina de Ciudad el jueves 17. Luego le tocó el turno al 96 (el marido), al que se lo aprovechó el lunes 21 (Primera santafesina), y el día siguiente (Matutina de Provincia).



El triplete vino merced al 33 (Cristo), confiado para la última semana de Enero y un par de días de Febrero. El Hombre tendió su generosa mano el miércoles 30 con un muy festejado doblete: Nocturnas de Ciudad y Montevideo.



Parafraseando el juego burrero, el Pick 4 estuvo a cargo del 17 (la desgracia), que no fue tal para quienes se jugaron enteros en la semana del 4 al 9 del mes pasado. El lunes 4 ya dio sus frutos al copar la Primera de Provincia, mientras que duplicó las ganancias el viernes 8 al salir en la Matutina santafesina. El quinteto lo concretó la semana comprendida entre el 11 y el 16 de Febrero mediante el 25 (la gallina), que el jueves 14 encabezó la Primera de Santa Fe.



El médico (92), al igual que el Cronicazo, asistió a los necesitados en la semana del 18 al 23 del segundo mes del año. Y precisamente ese lunes, bien temprano, en la Primera cordobesa, dio satisfacciones, al igual que el viernes 22 por la tarde, siempre en los sorteos de la lotería mediterránea. ¡Seis al hilo! Ya en la última de Febrero y la primera del presente mes, todo el mundo anduvo bastante “borrachito” porque los impactos vinieron de la mano del 45, el vino… ¡por triplicado!



Primero asomó el jueves 28 en la Matutina uruguaya, y el día siguiente dio doblete al salir en la Primera santafesina y en la Nocturna de Provincia. Y la semana pasada se cantó ¡octeto! por intermedio del 21 (la mujer), que en “su” semana fue más compañera que nunca y dio otro triplete para la serie al salir el martes en la Primera cordobesa; el jueves en Nocturna de Provincia, y el viernes en Primera de Ciudad.



Pero el Cronicazo no fue el único que aportó dinerillos a los escuálidos bolsillos, ya que desde el lunes 4 y hasta el sábado 9 se sumaron: La Posta (16), Me Juego (03), El Suplente (93), Los Posibles (84), Los Sueños (70 y 97), y Tres Para Ganar (14 y 20). ¡Qué siga la racha!